Киев, , 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 июня, провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отчет о переговорах приводит пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, собеседники отметили особенность сегодняшней даты, подчеркнув важность «исторической ответственности за преступления нацизма и сохранения памяти о человеческих жертвах».

В ходе разговора Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости.

В свою очередь, федеральный канцлер пригласила главу Украины осуществить в ближайшее время визит в Берлин — «для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений и процесса мирного урегулирования в Донбассе».

Напомним, что ранее в июне Зеленский заявил, что благодарен Германии и Ангеле Меркель за помощь и содействие Украине, хотя эта помощь может быть больше. 4 июня секретарь Совнацбеза УкраиныАлексей Даниловвысказал мнение, что Германия и Франция должны понести ответственность за войну в Грузии в 2008 году и за «оккупацию Крыма» в 2014 году. После ряда критических заявленийглава МИД Украины был вызван в Германию.