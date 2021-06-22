Украина и Великобритания договорились совместно проектировать и строить корабли. Об этом сказано в меморандуме, подписанном на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender, пришвартованного в Одессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

«Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», — сообщает ресурс АрмияInform.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина» и читатели одесских изданий «Таймер» и «Думская». Некоторые комментирующие отметили, что на Украине нет своих специалистов и британцы будут руководить процессом строительства и проектировки кораблей. Были и те, кто отметил, что вопрос строительства кораблей остается открытым, так как военную базу под Очаковом до сих пор не достроили, а сам меморандум носит декларативный характер, поэтому от него якобы не стоит много ожидать.

«Стремительно идут к цели сделать из страны военный полигон», — написала Elena S.

«Хозяева пошли в открытую», — отреагировал Олег Н.

Mil.gov.ua Подписание меморандума на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender

«Так как своих специалистов уже нет, то будут просто сборочные цеха под управлением британцев. Колонизация по-современному», — написала Людмила Л.

«Не «Украина и Великобритания договорились…», а «США и Великобритания решили…» — отметил Петр Н.

«Хана Британии — на взятках разорится…» — написала Ларик Ч.

«Британский министр не знает, как воруют в Одессе и как полиция продажная помогает бандитам, прокуратура прикрывает, а суды выносят нужные решения! Когда одуплится, поймёт, что такое Одесса», — написал Виталий Ю.

«Ой, судоремонтный? Там всё сломали и разворовали, теперь бабло будут осваивать», — отметил Константин Р.

«Опять «Меморандум о реализации проектов» т. е. , по сути, «филькина грамота», как и многие другие меморандумы, которые клепают нынешние «слуги» чуть ли не каждый месяц», — пишет Сергей С.

«В Украину нельзя инвестировать, всё разворуют и ещё захотят», — отметил Костя С.

«Меморандум? Расходимся, расходимся!» — отреагировал Gregory B.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«Не договор, а декларацию. Это украинские власти хотят, чтобы был договор. Никто не будет инвестировать «чёрную дыру» экономики. Все инвесторы, в т. ч. и британские, бегут отсюда», — пишет Efim P.

«Пардон, на этот раз позвольте возразить. У нас со времён прошлой декларации, тоже ни к чему не обязывающей, как-то всё под откос. Так что будут — не будут, вопрос хоть и открытый, но очень опасный», — ответил Александр К. на реплику Efim P.

«Возразить что? Что никто не сунется сюда с инвестициями? Американцы который год как типа строят базу под Очаковом, а воз и ныне там. А декларировать они могут что угодно и сколько угодно раз», — ответил Александру К. Efim P.

«А интересно, статью 17 конституции Украины (о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. — М. Р.) когда отменили?» — поинтересовался у Efim P. Олег Н.

«А что, у нас ещё работает конституция?!» — спросил у Олега Н. Efim P.

«Простите, а сколько украинских военных баз находятся в Британии? Ну что? Чей Крым или героям слава?» — подытожила Yaroslav S.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевой катер ВМС Украины

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Напомним, ранее одесское издание «Думская» сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в Одессе может подписать соглашение о приобретении двух противоминных кораблей в Великобритании.