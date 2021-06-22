Одесса, Украина, , 09:04 — REGNUM Украина и Великобритания договорились совместно проектировать и строить корабли. Об этом сказано в меморандуме, подписанном на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender, пришвартованного в Одессе, сообщил 21 июня ресурс АрмияInform.

В церемонии подписания меморандума приняли участие министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк. Они подписали документ в присутствии посла Великобритании на Украине Мелинды Симмонс, адмирала Тони Радакина и главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

«Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военный кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее одесское издание «Думская» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать документ о покупке у Великобритании двух противоминных тральщиков типа Sandown.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина может купить у Великобритании два противоминных корабля