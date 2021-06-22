Приморцы в сети по-разному отреагировали на «мечту» министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова — вынести морские порты из Владивостока. Кто-то поддержал идею и даже высказал советы, кому-то это показалось бредом, предвыборным посылом. Но то, что Владивосток и Приморье в целом, обладающие удивительной природной красотой, беззащитны — возражений нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

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По мнению Чекункова, бухта Золотой Рог — самая красивая в России и «не то место, где нужно переваливать уголь».

«Если выводить, то все порты, а не только торговый. Из Находки тоже выводить. Вопрос только — куда? Надо, чтобы была начальная дорожная и железнодорожная инфраструктура, энергоснабжение, соответствующие погодные условия. Возможно, надо провести научные исследования, экспертизы, обоснования. Главное, не с бухты-барахты делать этот проект, ткнув вслепую в точку на карте», — прокомментировал renesans47 на странице primamedia в «Инстаграм».

«Наконец-то здравая идея!» — согласился veritas_veritatum.

«И да сбудутся ваши слова», — пожелала Алексею Чекункову olgaruzavina.

«Прибрежная зона в городе должна быть свободна для горожан, а то живем на море, а к воде подойти невозможно, уж не то чтобы искупаться, идея хорошая, но как её претворят в жизнь?» — поддержала gordeevna_ta.

«Предвыборный трёп? Вообще-то, это разумно и очевидно для жителей любого города. Все хотят красивый, экологически чистый город с красивой и безопасной морской водичкой в бухте», — заявил peter.buster.2017.

Minvr.gov.ru Новый министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Только выводить могут, а вводить что-нибудь собираются? Типа доступного жилья, качественных дорог, парков и прогулочных зон, парковок? Разрушать — не строить», — задался вопросами kvik_vl.

«По моему мнению, Чекункова пора выводить из должности», — считает snikolay.

«И слетать на Марс!» — иронизирует lacrobo_prim.

«Что, деньги некуда девать? Успокоились бы уже и подумали бы о реально серьезных проблемах, например дороги, либо ремонт домов и подъездов», — посоветовал tantik2010.

«Давайте уберём все порты, заводы, все производства — и зачем тогда здесь жить, если не будет работы?» — возмутился evgeniiromanovvl.

«Скоро выборы, вы сначала все предыдущие проекты доделайте и отчитайтесь за выделенные миллионы», — призвал sharon.e.v.13.09.

«Это убьёт большую часть бизнеса, Владивосток — город-порт! По поводу перевалки угля согласен, но убирать порты нельзя. Где будут работать люди? Когда строили завод «Солерс» и забрали у Дальзавода львиную часть территории, обещали кучу рабочих мест, производили машины 3 фирм, сейчас производят авто одной фирмы. Туризма у нас нет и не будет. Наши власти пролонгируют только свои интересы», — прокомментировал byuriy70.

«Бред полный», — считает anastasiia2210.

«Бла, бла, бла. Выборы на носу», — написал antonzavolov.

«И все вместе: фантазёр — ты меня называла», — считает igreg7.

«Чтобы город совсем умер. И куда он собрался всё переносить? В Москву», — не согласна yulia_persona.

«Идея хорошая, но утопическая. Перед выборами фантастические прожекты так и прут», — уверен lil241257.

«Я вам больше скажу: уберите перевалку угля в принципе из Приморья. Хотя бы открытую. У нас каждая бухта — это красота, а не только во Владивостоке. У Приморья, пожалуй, лучший в стране рекреационный потенциал, здесь не место химическим заводам и прочей дряни, тем более на побережье», — поддержал пользователь под ником arot на VL.ru.

Vmtp.ru Морской порт Владивосток

«Красота! Граф Муравьёв город основал вокруг удобной для порта бухты, а какой-то чиновник умнее оказался», — прокомментировала brbu.

«А куда ВМФ деть, он придумал?» — побеспокоился MaZuT.

«Всё будет как обычно: тут развалят, там не достроят. Яхту купят, жену сменят, клуб футбольный приобретут. И на почетную пенсию, книжки писать», — написал пользователь под ником google/112 754 714 423 659 003 904.

«Я двумя руками за это решение, давно пора. И все контейнерные терминалы туда же. Хочется, чтобы и в Первомайском районе у жителей была возможность отдыхать на берегу бухты, а вместо этого там очередной контейнерный терминал, который гремит круглосуточно. Я уже не говорю о контейнеровозах, которые заполонили все дороги на подступах к порту», — написал 13 243 466.

«Что-то попахивает Нью-Васюками. Остап нервно курит в сторонке», — подытожила Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития отметил, что в Приморье, в Хабаровском крае есть много бухт с достаточными глубинами и с подходом железных дорог, где можно построить глобальный порт, конкурирующий с Сингапуром. Такое строительство поможет разгрузить Владивосток, чтобы создать здесь «город-сад».