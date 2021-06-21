В нескольких областях Украины из-за сильных ливней подтоплены в общей сложности 240 жилых домов. Подтоплены 23 частных жилых дома и 102 домовладения в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах Днепропетровска. В 15 населённых пунктах Черновицкой области спасатели ликвидируют последствия сильных дождей. Всего в 29 населённых пунктах Буковины повреждено около 30 км местных дорог и девять мостов.

ГСЧС Украины После дождей

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Сообщение о стихийном бедствии на Украине обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Комментирующие выразили слова сочувствия в адрес пострадавших от непогоды и напомнили, что ранее пострадавшим с Западной Украины всегда активно помогали жители Донбасса.

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«В Черновицкой области в результате внезапного сильного ливня затопило десяток населённых пунктов. Пострадали домохозяйства, вода размыла подъездные пути к сёлам. Где можно прочитать шутки [главы СНБО Украины Алексея Данилова] по этому поводу?..» — пишет автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».

Адміністрація Президента України Алексей Данилов

«Лес надо больше резать и продавать», — написала Лолита Г.

«В Одессе до 2014 года им часто помощь собирали при наводнениях, за свой счёт им доставляли. А теперь… а теперь никто и пальцем не пошевелит», — пишет Игорь.

«А ещё до 2014-го было… как затопило Западную [Украину], Донецкая область самой первой на помощь пришла, и деньгами, и люди помогать поехали. На потом вся свора пошла на Донецк бомбить и убивать», — ответил Игорю читатель под псевдонимом Вжэнэ Пью Бонэма.

«Бедные люди. Стихия беспощадно всё уничтожает», — добавила Екатерина К.

ГСЧС Украины После дождей

«Несчастные люди! Помочь-то им некому! Киевской своре нациков на них глубоко на**ать (извиняюсь за не политес) сто куч, и столько же рядом…» — отреагировала Галина.

«Где этот… Данилов? Почему он… не шутит, не юморит, как про беду в Крыму? Что, люди другие здесь и там? Урод. Какие же уроды у нас к власти пришли! Сочувствую людям, это беда воистину…» — написал читатель под псевдонимом Вжэнэ Пью Бонэма.

«Зоолог Данилов накаркал», — пишет Aleksey.

«Бедные люди, они же не виноваты, что дебилы во власти», — отметила Дусенька.

ГСЧС Украины После дождей

«Там последние 20 лет постоянные подтопления. На предприятиях, когда они ещё функционировали, помню, всегда собирали деньги в помощь подтопленным. Больше всех жертвовали донецкие и луганские. Делайте выводы сами», — написала Валка.

«Данилов… только про Крым ржать может. А как у нас затопило, так… слился», — подытожил читатель под псевдонимом Харьков online.

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