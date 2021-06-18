Киев, , 19:47 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию в Крыму, где несколько городов серьезно пострадали от наводнений, спровоцированных обильными осадками.

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Об этом он сказал на брифинге 18 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — сказал Данилов.

Он заявил, что СНБО Украины «очень хотелось бы» влиять на все, в том числе на климат и погоду — «но у нас есть свои полномочия и мы ограничены законом и Конституцией Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ялте за последние сутки выпало 135 мм осадков, власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате сильных дождей зарегистрировано 87 фактов подтоплений, есть пострадавшие и один погибший.