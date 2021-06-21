Европейский союз продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией, говорится в заявлении ЕС. Меры предполагают в том числе запрет физическим лицам и организациям в ЕС импортировать продукцию из этих российских регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Сегодня Совет ЕС решил обновить ещё на один год, до 23 июня 2022 года, санкции, введённые в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», — говорится в документе.

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Новость обсудили в сообществе канала НАШ в видеохостинге YouTube. Многие считают, что санкции не только не оказывают ощутимого негативного влияния на экономику России, но и укрепляют ее, так как если ранее, к примеру, РФ что-либо импортировала, то теперь страна разворачивает собственное производство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Интересно, кто введёт санкции против ЕС и США за осуществление ими переворота [на Украине] в 2014 году?» — поинтересовалась Алина К.

«Ну, это санкции для лохов. Германия и США от конкурентов российский рынок очищают», — считает Zero.

«И построили «Северный поток — 2». Вот это санкции», — добавил Инокентий Р.

«Трубу достроят, и санкции закончатся», — пишет Илья О.

«Что-то запоздали маленько. Надо было не 23 июня, а 22 июня в 4 утра! Опыт-то есть, Европа», — написал Сергей К.

«России и Крыму, в частности, до фени. ЕС от санкций уже потеряла бабла на 100 миллиардов, ну, потеряет ещё 100», — отметила Виктория Д.

«Да на**ать на эти санкции!.. Крым дома! И наконец-то освободился от незаконной украинской оккупации», — отреагировала anika 14 247.

«Да пускай застрелятся своими санкциями!» — добавила Лариса В.

«Ну, наверное, скоро много Донбассов и Крымов будет по Украине», — отреагировал Саша Г.

«Очень рада за крымчан! Слава Богу! Харьков завидует Крыму», — написала Лия С.

«Запорожье с Крымом», — добавил Александр Владимирович.

«И слава Богу. Мы еще не достроили «Восток оил», мост на Камчатку и [не завершили] реконструкцию БАМа и Транссиба. А то нам еще новый шелковый путь надо проложить. Ах да, забыл про реконструкцию Беломорканала. Так что ваши санкции для нас, как говорится, та еще «перемога» (победа. — М. Р.)», — отметил DrFaustXIII.

«А Крыму ли не пофиг? Да и России в целом? Украина-то когда перестанет торговать с «врагом»? А то воюете, воюете, оборонку разворовываете. Хоть бы сделали вид, что война реальная», — пишет Dess Vin.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«России плевать на те санкции. Как они в той Европе не поймут?» — добавил Роман К.

«Больше полезных санкций, пока не будет СССР-2», — отреагировал один из читателей.

«Вообще не понимаю, чем можно напугать страну со всеми ресурсами?! Ну возьмут и сделают свой товар или ещё что-то там. Тогда страна ещё больше окрепнет. Стратегия идиотов!» — отметил читатель под псевдонимом Хозяин Планеты Земля.

«Это уже не имеет никакого значения! Санкции символические, вводятся для того, чтобы не потерять лицо! На деле как торговали технологиями, продовольствием и ресурсами, так и будут! В некоторых сферах санкции оказали на Россию очень благоприятное влияние!» — написал Алексей.

«Да здравствуют животворящие санкции! Вдохновители и организаторы наших побед, товарищи!» — подытожил Николай К.

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