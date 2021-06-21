Брюссель, , 11:57 — REGNUM Европейский союз продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией, говорится в заявлении ЕС.

«Сегодня Совет ЕС решил обновить ещё на один год, до 23 июня 2022 года, санкции, введённые в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», — говорится в документе.

Меры предполагают в том числе запрет физическим лицам и организациям в ЕС импортировать продукцию из этих российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что ЕС должен ужесточить санкции против РФ. По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом очень напряжённые. Политик считает, что в связи с этим надо ужесточать антироссийские санкции.

Напомним, политику санкций Запад начал против России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ. Этому предшествовал инспирированный Западом государственный переворот на Украине.

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