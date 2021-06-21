Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе может подписать соглашение о приобретении двух противоминных кораблей в Великобритании, сообщило местное издание «Думская». По данным издания, украинская сторона может приобрести два противоминных тральщика типа Sandown.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия Украины

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что вместо того, чтобы развивать собственное судостроение, Украина приобретает, мягко говоря, не самые новые военные корабли.

«И будут они лежать на боку у берегов Одессы, а потом годами будет длитьсяоперация «Дельфи» (часть вторая). А если доставят по суше — будут «тралить» морские просторы в степях Украины, Херсонщины например…» — иронизирует Олег Валентинович.

«Купят за полную стоимость! Ну и зачем нам судостроение, когда у нас такие «партнеры», — не понимает Сергей В.

«Имели хороших спецов на Николаевском судостроительном. Они теперь по всему миру строят корабли, [там,] где умеют ценить работников. А мы сейчас, как банановые республики, собираем металлолом по миру и довольны, как идиоты, что усиленно продолжаем добивать свой оставшийся «флот», — добавила Светлана С.

Brian Burnell Тральщики-искатели ми. ВМС Великобритании

«Во дожили! При новой власти у нас металлолом закончился! Вы же не думаете, что нам продадут, как когда-то по ленд-лизу за золото, что-то современное? Дурням нашим за деньги продают списанный металлолом, который, если бы не наши умники, распилили бы! Никто нас всерьёз не воспринимает! Одно понятно: «наши друзья» как огня боятся Путина!» — пишет Маргарита П.

«Свой флот разбазарили, а чужой металлолом приобретаем и радуемся. Спасибо Кравчуку», — написал Виталий Р.

«А почему не построить свои, [не] поднять кораблестроительную промышленность, а не покупать или даже принимать в дар мотлох (барахло. — О. П.), который где-то списали. Мы превращаемся в страну-свалку», — добавила Наталья Б.

«И еще и за кредитные бабки английские. Схема — огонь! Взяли денег у Англии, и у них же купили их же списанные кораблики!» — отметил Виталий Ч.

«Снова какой-то списанный металлолом по цене авианосца», — отреагировал Николай Р.

«Радует одно, что не надувные лодки, как от США, нам подарят, но, скорее всего, продадут старые корыта, которые там уже никому не нужны», — добавил Дмитрий К.

«Ну и зачем? Арбузы перевозить?» — спросила Oksana S.

«Запустите в Николаеве кораблестроение. При Союзе авианосцы строили», — отреагировал Александр О.

Konstantinus Николаевский судостроительный завод. Николаев. Украина

«И будут две могучие морские державы — Эстония и Украина!!!» — шутит Tolan K.

«На содержание двух старых посудин сколько нужно денег?» — поинтересовалась Тамара О.

«Главное, чтобы на них былиунитазы…» — написал один из читателей.

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Напомним, 18 июня Фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805, а также эсминец ВМС Великобритании HMS Defender D36 вошли в морской порт Одессы.