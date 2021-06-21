В минувшую пятницу, 18 июня, журналист Станислав Тарасов затронул важную тему в ИА REGNUM. «После Шушинской декларации ситуация стала обрастать новыми характеристиками, — отмечает он. — Анкара создает в регионе новую политическую и геополитическую реальность. Москве, которая считает допустимым альянс с Анкарой в Закавказье, пора остановиться и начать просчитывать возможные риски для собственной национальной безопасности в регионе, куда Турция тащит за собой конфликтный потенциал. В Закавказье зреют процессы, которые в конечном итоге прорвутся, и достаточно сильно».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Я хотел бы подробно рассмотреть эти тезисы. Независимо от того, где Турция сегодня проводит свою политику, она делает это с отсылкой к исторической, религиозной, этнической или расовой проблематике. Основа внешней политики: расовая — с государствами, в которых преимущественно проживают центральноазиатские и тюркские народы; религиозная — с арабскими странами; османская — для стран с общей историей на Балканах. В сознании идеологов турецкой внешней политики это важные составляющие. Турецкие политические деятели, принимающие решения, руководствуются этими убеждениями в своем восприятии и интерпретации миропорядка. Исламские, расово-этнические националистические, культурные и исторические клише, которые Анкара пытается использовать в своем регионе, память о «великой и славной» империи прошлого, превращают ее в экспансионистского актора. Этот искаженный идеологический подход уводит Турцию от рациональности. Десятилетия достижений в области внешней политики и безопасности, накопленные в эпоху «турецкой молодости», потрачены впустую.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития

Наиболее ярким примером этого является то, что Анкара делает на Балканах, в Азербайджане или Киргизии в последние месяцы. Тарасов очень хорошо пояснил, что происходит в Азербайджане. Теперь давайте подробно рассмотрим происходящее в Киргизии. Журналист Адем Явуз Арслан опубликовал очень интересный материал. В нем говорится, что ходят слухи, будто бы из Турции в посольство в Киргизии, где содержится Орхан Инанды (основатель образовательной сети школ «Сапат»), привезли на частном самолете какие-то химические вещества. Для того чтобы применить их против Инанды, а он под их воздействием должен будет подписать какие-то заготовленные заявления. Поскольку в Киргизии народ оказал беспрецедентную и громкую поддержку Инанды, то Бишкек с точки зрения Анкары показывает опасный пример. И если удастся посредством применения к Инанды химических веществ вызвать его заявление, что он был «членом преступной группировки, которая готовила государственный переворот» в Турции, то это начнут тиражировать в Киргизии. Говорят, что Анкара уже прислала деньги и выделен бюджет для проведения «черной пропаганды» в социальных сетях.

Арслан пишет, что уже даже посмотрел одно такое видео: мол, оказывается, в Кыргызстане обнаружена преступная группировка, которая планировала госпереворот, что эти люди проникли во все сферы. Такими вот сюжетами станут всячески очернять Инанды и его школы. Эти процессы мы наблюдали в Турции 28 февраля 1997 года («виртуальный переворот») и 15 июля 2016 года (попытка переворота). Запустив кампанию в Киргизии, ее продолжат во всех остальных среднеазиатских республиках с расширением на Балканы. В той же Киргизии ведут переговоры с местной мафией, чтобы бандиты совершили покушения на некоторых госслужащих, чтобы потом обвинить в них сторонников Инанды. Арслан говорит, что у Анкары уже есть такой опыт и наработанная схема, которые она хочет применить в Средней Азии через работу Хакана Фидана (глава Национальной разведывательной организации Турции — MIT). Похищению Инанды и дискредитации его в Анкаре придают большое значение, он живет в Киргизии более 20 лет, является основателем школ, его все любят и уважают в стране.

Митинг возле здания посольства Турции в Кыргызстане с требованием освободить Орхана Инанды

А что дальше будет делать правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана? Оно подчинило полностью себе Вооруженные силы, теперь начнет накачивать ресурсами частную армию САДАТ, которая была создана для подготовки сирийских боевиков против правительства Башара Асада. Потом САДАТ появилась в Ливии и других странах. На основе данных о САДАТ западных спецслужб была подготовлена и подана петиция в ООН, где раскрывается роль этой частной армии в сирийской войне, подготовке и оснащению джихадистов. Первой, кто обратил внимание на деятельность САДАТ, была французская разведка. В ее докладах обращалось внимание на то, что САДАТ вела переговоры о проведении военной подготовки с режимами Ливии, Саудовской Аравии и Пакистана, отмечалось, что «для этого они использовали свою религиозность и выдвигали на передний план близкие отношения с Эрдоганом». А согласно информации, опубликованной в мировой прессе, во время попытки военного переворота 15 июля 2016 года САДАТ присутствовала на месте событий. Говорят, что она готовила боевиков из молодых членов правящей Партии справедливости и развития.