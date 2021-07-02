В Курганской области в социальных сетях гневно обсуждают откровения главы региональной службы занятости населения Игоря Ксенофонтова, заявившего в прямом эфире 18 июня о пособии по безработице буквально: «Эти деньги не для того, чтобы на них жить». А также его просьбу «не путать службу занятости с кассой».

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937(фрагмент)

«Бачки есть мусорные. Чё как маленькие?»

По словам Игоря Ксенофонтова, к середине июня 2021 года регистрируемая безработица в Курганской области снизилась в два раза по сравнению с началом года — с 7,6% до 3,4%. Число зарегистрированных безработных в регионе составляет 12,6 тыс. человек. Работодателями заявлено в службу занятости 9,5 тыс. вакантных рабочих мест. То есть при всём желании на всех работы не хватает. С учётом сезонного увеличения объёмов работ по ремонту и строительству социальных объектов и дорог в Курганской области растёт спрос на рабочих строительных специальностей. В числе востребованных также вакансии педагогов, медиков и инженеров.

«Много претензий к нам приходит и жалоб о минимальном пособии по безработице — 1725 рублей. Как можно прожить на эти деньги? Даже на максимальное пособие, которое в размере минимальной зарплаты. Друзья, эти деньги не для того, чтобы на них жить. Для того чтобы жить, деньги надо зарабатывать, надо работать», — пояснил Игорь Ксенофонтов.

Czn.kurganobl.ru Игорь Ксенофонтов

И добавил, что суть пособия по безработице заключается в том, чтобы у человека была возможность доехать от места жительства до службы занятости и пообедать. И попросил не путать службу занятости с кассой.

«Правильно! Остальное время вон, бачки есть мусорные. Чё как маленькие-то?» — парировала участница группы «О, Курган!» в социальной сети «ВКонтакте».

Зарплаты чуть выше МРОТ

«Перроны чистить зимой не дозовешься. Никто не кинулся. Значит, не всё так плохо. Полы мыть не идут, всем надо много денег и не работать. Люди привыкают сидеть на шее у государства, у нас с вами», — прозвучало мнение в паблике «О, Курган!»

Czn.kurganobl.ru Показатели рынка труда в Курганской области

Курганцы возмущены упрёками в лености. Они работают, но на зарплату еле выживают. Согласно данным департамента экономического развития Курганской области, среднедушевой денежный доход населения в регионе за январь—март 2021 года составил 20 333 рубля, среднемесячная заработная плата — 32 760 рублей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 13 949 рублей. И по словам курганцев, мало кто из работодателей платит больше МРОТ. Работающие в частном секторе экономики жалуются, что официально им выплачивают 14—15 тыс. рублей. А там как повезёт — могут доплатить сверху мимо кассы, а могут держать на голом окладе.

Женщина пишет, что работает поваром с трёх утра до семи вечера, а зарплата — 20—22 тыс. рублей. Кассир в супермаркете — зарплата 17 тыс. рублей, «ещё и просрочку заставляют покупать». Работник градообразующего «Курганмашзавода» заявил в паблике «Типичный Курган» о зарплате в 25 тыс. рублей после всех налоговых вычетов. Нет как таковой возможности заработать на достойную жизнь. Что уж говорить о кредитах, алиментах и прочих выплатах.

Elena Rosova ПАО «Курганмашзавод»

«Воевать надо с бедностью, а не с бедными»

А что ЦЗН? С учётом того, что ранее Игорь Ксенофонтов заявлял, что у работодателей нет возможности повышать зарплату работникам, то он явно не на стороне подопечных.

«Они хотят, они не против индексировать заработную плату, — говорил Ксенофонтов о работодателях в 2019, допандемическом году, — но если это будет происходить, их продукция станет неконкурентоспособной, в первую очередь по цене, потому что, понятно, в себестоимости и доля фонда оплаты труда плюс налоги на неё».

В Курганской области, по данным РИА Рейтинг, уровень бедности — около 20%, 80-е место из 85 регионов. То есть пятая часть жителей Зауралья находится за чертой нищеты.

«Воевать надо с бедностью, а не с бедными. С мизерными зарплатами. У нас пока наоборот. Вот Ксенофонтова посадить на год на 1700 рублей, другие песни будет петь. А то вон сидит с блестящей мордой и умные речи двигает», — предлагают в «Типичном Кургане».

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте органов власти Курганской области, за 2020 год доходы Игоря Ксенофонтова составили 2,2 млн рублей. Разделим на на 12 месяцев и получаем 183 тыс. рублей в месяц. Что и требовалось доказать — сытый голодного не разумеет.

«А цены лупят каждый месяц», — пишет курганка.

Не без этого. По данным Банка России, в Курганской области с начала 2021 года по май цены выросли на 6,78%, в целом по России — на 6,02%, а на Урале — 5,29%. Продовольственная инфляция составила в Зауралье 7,61%. А с 1 июля ещё и коммунальные услуги подорожают.

«Центробанк, походу, ничего не понимает в ценах и их росте. Сам постоянно беру материалы в магазинах. В начале года покупал по 118 рублей. Сейчас тот же товар стоит 230 рублей», — пишет участник паблика «Типичный Курган».

Помимо этого, курганцы отметили «дикий рост» цен на картофель — с 20 рублей за килограмм в начале года до 60—70 в июне. Аналогичная ситуация с ценами на овощи из «борщевого набора» — с капустой, морковью, свеклой.

«Центр занятости — это сборище дармоедов»

А в ЦЗН тем временем имеют обыкновение срочно «избавляться» от безработных, сообщают жители Кургана.

Czn.kurganobl.ru Кому и как платят пособие по безработице

«В службе занятости меня сняли с учёта после одного отказа по моей воле. Ибо направили в какую-то мусорную компанию, а второй раз, в МВД когда приехал, сказали: у нас никогда и не было таких вакансий. После этого я высказал всё, что думаю о ЦЗН, и они сняли с учёта», — сетует комментатор в паблике «О, Курган!»

«С учётом того, что ЦЗН вообще без разбора отправляет кандидатов к работодателю (элементарно образование не то, которое нужно), то, конечно, пособие не для того, чтобы жить, а видимо, для того, чтобы вот по таким направлениям бессмысленным кататься», — добавляет второй.

В целом курганцы после прямого эфира с Игорем Ксенофонтовым остались при мнении, что «в ЦЗН занимаются бумагомаранием».

«Центр занятости — это сборище дармоедов. Ставят из себя умных, озабоченных проблемами трудоустройства людей, а на деле — ничего. Имела «счастье» стоять на бирже. Полное равнодушие, лишь бы отмахнуться. Через полгода сама устроилась, через знакомых. Нужен такой центр занятости?» — вопрошает участница обсуждения.

Многие отмечают, что центры занятости в эпоху тотальной цифровизации потеряли свою актуальность как таковые. Их с успехом замещают порталы с объявлениями и рекрутинговые агентства, а для получения пособий многим достаточно было бы портала госуслуг.

«Когда человеку с высшим образованием предлагают идти поработать дворником, то смысл вообще в ЦЗН обращаться? Как без них-то такую шикарную вакансию найти?» — пишет молодая жительница Кургана.

czn.kurganobl.ru Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

Напомним, что увеличение числа официальных безработных в период локдауна по коронавирусу случилось именно из-за повышения максимальной планки пособия и выплат потерявшим работу людям на детей. Когда антиковидные ограничения были сняты, то интерес к статусу безработного иссяк и всё вернулось на круги своя. Можно ли это называть успехом служб занятости?

«Ксенофонтов должен был ещё сказать, что биржа труда не для безработных, а для чиновников, которые хотят получать зарплаты и нифига не делать!» — подытожили обсуждение прямого эфира с руководителем ЦЗН комментаторы.