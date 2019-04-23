«Последний вагон уже бьёт в локомотив»: почему в Зауралье низкие зарплаты

Курган, , 09:36 — REGNUM Промышленные предприятия Курганской области не успевают повышать зарплаты всех своих сотрудников вслед за индексацией МРОТ. Кроме того, увеличение фонда заработной платы делает их продукцию неконкурентоспособной на рынке. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника главного управления по труду и занятости населения Зауралья Игорь Ксенофонтов на круглом столе 22 апреля 2019 года.

Выступление Игоря Ксенофонтова стало резонансным не только в области, но и в стране. Его слова интерпретируют на данный момент по-разному. Издание Znak.com приводит прямую цитату чиновника.

«Повышение МРОТ предполагает индексацию заработной платы всех категорий работников. К сожалению, этого у нас сегодня не происходит. Мы постоянно пока дотягиваем ту категорию работников, у которых заработная плата формируется ниже МРОТ. А мы не имеем права платить ниже. Мы различными доплатами, надбавками, пересматривая систему оплаты труда, всё равно эту задачу решаем и выполняем. Но практически получилось, что «последний вагон уже бьет в локомотив». Уже неквалифицированные специалисты, технические работники, не обижая их никоим образом, их зарплата сравнялась со специалистами с высшим профессиональным образованием, которые занимают в данной категории самые низкооплачиваемые рабочие места. Это в корне неправильно. Вот эту проблему необходимо расшивать. В бюджете это, конечно, архисложно, потому что мы тут зависимы от бюджетной обеспеченности. Во внебюджетном сегменте примерно проблемы слышим такие. К сожалению, у работодателей пока также нет такой возможности. Они хотят, они не против индексировать заработную плату. Поэтапно её повышать для всех своих работников. Но если это будет происходить, их продукция станет неконкурентоспособной, в первую очередь по цене, потому что, понятно, в себестоимости и доля фонда оплаты труда плюс налоги на неё. Это как сдерживающий фактор в целом для развития региональной экономики», — так обрисовал ситуацию с зарплатами в регионе Игорь Ксенофонтов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, Игорь Ксенофонтов отметил следующую закономерность: нет достойной заработной платы — нет роста розничной торговли и развития потребительского рынка в целом.

Уровень общей безработицы в Курганской области составляет на сегодня 8%. При этом работодатели жалуются на отсутствие кадров, а соискатели работы — на отсутствие адекватной заработной платы. Весенние полевые работы, городское благоустройство позволят занять часть нетрудоустроенных граждан. Люди с более высокой квалификацией, чем разнорабочие, предпочитают зарплаты в конвертах: работодатели экономят таким образом на налогах и социальных пакетах.

Повышение заработной платы — одно из основных условий отдачи в экономику региона, считает Игорь Ксенофонтов. И к этому вопросу необходимо подходить комплексно.

Напомним, в Курганской области самая высокая безработица в Уральском федеральном округе, и самая низкая средняя заработная плата — 27 тыс. 700 рублей. Уровень бедности в Зауралье — 20%. С учётом уральского коэффициента с 1 января 2019 года размер МРОТ в Курганской области установлен на уровне 12 972 рубля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе проходят круглые столы, посвящённые вопросам формирования программы «Энергия Зауралья», направленной на развитие Курганской области на предстоящие пять лет. Ранее на аналогичные круглые столы собирались местные промышленники, коммунальщики и строители, а также представители агропромышленного комплекса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области беден каждый пятый житель