



Пласкеев Геннадий Валентинович (1934) «Портрет медсестры» 1950-е

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Социальные сети продолжают «кипеть» после заявлений ряда регионов об обязательной доле вакцинации от COVID-19 сотрудников социально активных отраслей. «Масло в огонь подлило» заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также распространённый в прессе комментарий министра труда Антона Котякова о том, что при определённых условиях непривитого сотрудника могут отстранить от работы. Одни пользователи поддержали решение об обязательной вакцинации, вспоминая эпоху СССР, где это действовало по умолчанию, а также ссылаясь на «вынужденную меру общественной безопасности». Их оппоненты считают действия властей лицемерными, потому что власти говорят о добровольной вакцинации, но при ухудшении эпидемической ситуации, с одной стороны, открывают границу с Турцией, а с другой — вводят в отдельных регионах долю обязательной вакцинации под угрозой отстранения от работы.

В регионах России вслед за Москвой стали вводить долю обязательной вакцинации для работников ряда отраслей — в первую очередь сферы услуг. После этого о планах по обязательной вакцинации для определённых категорий граждан заявили в Подмосковье, Тульской области, Кузбассе, Ленинградской, Сахалинской и Тверской областях.

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На этом фоне недоумение и непонимание жителей вызвало заявление ещё одного высокопоставленного чиновника: вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж. Турция

В социальных сетях мнения разделились. Одни поддерживают решение об обязательной вакцинации отдельных отраслей, поясняя, что, к примеру, без флюорографии сегодня «ни в одну больницу не ляжешь (привыкли!), а тут, смотри-ка, взбунтовались». И приводят аргументы, что это делается «ради общественной безопасности».

«Но сравнение вакцины с флюорографией не очень корректно. Заставляют и с антителами, и с противопоказаниями делать, лишь бы отчитаться о 100-процентной вакцинации коллектива. Это нормально?» — ставит вопрос Вика В.

«Прививки в СССР были обязательны для всех. Никто никого не спрашивал», — вспоминает в ответ Павел Ю.

«Павел, в СССР был знак качества. Прививку только через 2−3 года испытаний делали. Сейчас только заработать, а что будет с людьми — не самое главное», — приводит доводы Вера В.

«Где научные исследования, что она безопасна?!» — вторит Вадим Ж.

«А в чем проблема? Прививка добровольна. Сам выбирай — прививка или жёсткая самоизоляция. Третьего не дано. Права есть у всех, а не только у нежелающих вакцинироваться», — не видит темы для дискуссии Дмитрий Б., отмечая, что невакцинированные могут быть распространителями инфекции.

«Дмитрий, с какого человек неболеющий будет заражать других? Тем более что вакцинированные тоже могут заболеть, но, как говорят, в лёгкой форме, но и они могут быть распространителями. Их тоже насильно закрыть? Нужно сначала доказать, что человек болеет, чтобы применить к нему какие-либо меры ограничения», — вступает в полемику Оксана Б.

Самые горячие головы высказывают мнение, что результат будет достигнут за счёт «принудиловки, шантажа и угроз» (Мария З.).

Многие респонденты задаются вопросами, насколько «обязательная вакцинация законна». Некоторые отмечают, что при желании всё можно подвести под «букву закона», другие высказывают мнение, что «поголовная вакцинация допустима при объявлении эпидемии или ЧС».

«За размытостью формулировок можно спрятать что угодно», — замечает Victor S.

«Недопуск работника к работе на основании таком-то. Последующее увольнение за прогулы. Как такая формула?» — приводит свой вариант Данила С.

«А потом такого, невакцинированного, просто не возьмут на работу», — продолжает тему Лариса И.

«Потом невакцинированным отключат банковские карты, потом в госуслугах забанят, потом по улицам начнут бегать полицаи с дротиками», — с сарказмом полагает Валера М.

Сальвадор Дали. Рынок рабов с исчезающим бюстом Вольтера. 1940

«Ой, да чего спорить? Неделю назад в нашем дошкольном учреждении уволилась новенькая (полгода проработала) из-за непредоставленных прививок, положенных работнику нашего учреждения (она не нашла подтверждения сделанных ранее прививок, заново делать отказалась — начальство отправило на увольнение). Всё!» — пишет Оксана С.

Многие из пользователей отмечают, что можно устроить масштабную вакцинацию, оказывая административно-штрафное давление на предприятия. Кто-то уверен, что «по-настоящему хорошему» работнику не грозит увольнение, потому что сегодня «хорошие кадры попробуй найди».

«Уволить сотрудника нельзя, а оштрафовать по полной его работодателя можно? Красота!» — восклицает Николай Л.

«Предлагаю поувольнять всё правительство и депутатский корпус с конфискацией… Как это «за что»? Вот пусть и придумают, за что именно!» — иронизирует Александр Ч.

Александр П. приводит цитату некой Джулианы Вильсон о лицемерах, которые «делают вид, что гладят тебя, в то время как вытирают о тебя свои грязные руки», проводя аналогию, по его мнению, с действиями чиновников. Тему лицемерия также подхватывает Анжела М., ссылаясь на то, что, с одной стороны, «всегда подчёркивается, что вакцинация — дело добровольное», однако «на деле иначе».

"План по валу — вал по плану. Смычка государства и корпораций однако», — считает Олег В.

Некоторые обращают это в анекдот, в частности, говоря, что «российские учёные разработали справку от коронавируса».