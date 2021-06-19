Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 18 июня издевательски прокомментировал ситуацию в Крыму, где несколько городов серьезно пострадали от наводнений, спровоцированных обильными осадками.

Сандро Боттичелли. Клевета Апеллеса. 1494-1495

«Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — сказал Данилов.

Подчеркнем, при этом чиновник назвал пострадавшие в Крыму города «украинскими».

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Заявление украинского чиновника оценили читатели телеграм-канала «Леся из Страны». Люди раскритиковали Данилова за его неуместное подобие шутки.

«Украина достойна своих правителей», — написал Дима.

«Да уж, вот теперь крымчане точно «захотят» вернуться», — добавила Елена Ш.

«И шо Украина теперь собирается делать с этой водой?» — с иронией спросил Радислав К., исходя из того, что Данилов назвал пострадавшие от паводка города «украинскими».

"Украина даже помощь не предложила жителям и территории, которую она считает своей… Крым уже дома! Киеву пора купить губозакаточную машинку и успокоиться…» — пишет Дмитрий Ш.

«Сейчас это разлетится по всему миру. Пусть знают, от каких мразей бежал Крым и Донбасс. Ждём в состав России Одессу, Харьков», — отметил Дима.

«Возвращают» Крым как могут…» — отреагировала Maya.

«Авысказывания Кравчука по Донбассу типа лучше были?» — спросил один из читателей.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Интересно. Что оно будет петь при очередном паводке в Карпатах?» — поинтересовался Дмитрий Н.

«Чем больше таких заявлений от дегенератов, тем быстрее «ще нэ вмэрла» (первые слова гимна Украины «еще не умерла». — О. П.) войдёт в состав России», — отметил Дима.

«Это переходное… Вспомнит ли весной о Карпатах?» — спрашивает Вадим Г.

«Блин. Ну хочется на что-то надеяться. Ну уже не на что», — отреагировал Игорь С.

«Им на людей плевать, им бы крымскую земельку да продать. Вот такой им украинский Крым нужен», — отметил Вадим.

«После таких заявлений в очередной раз возникает вопрос, а может, Крым и Донбасс правы? Возникает желание выделить таким… как Данилов, [журналист-русофоб Роман] Скрыпин, [депутат Рады Никита] Потураев и многим другим, какой-нибудь район в любой из областей, пусть там живут, ляпают языком что угодно. И билеты людям продавать, как в зоопарк, в эту резервацию. Чтобы видели этих мразей и делали выводы», — написал Sergey.

«А ведь его когда-то выбрали мэром Луганска», — добавил Тиг.

«Сами люди не лучше, и власть она из народа… Сегодня на работе мои коллеги, обычные педагоги, утром говорили то же самое, что Данилов. Крым хотел воды? Пусть упьются. Полтавская область, если что», — добавила Irena T.

«Пусть он это на «Крымской платформе» повторит, может, быстрее Крым «вернется» в Украину. Дебил!!!» — пишет Дмитрий Ш.

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

«За четверть века пребывания полуострова в составе Украины инфраструктура там не обновлялась и не ремонтировалась и поэтому к моменту возвращения в РФ находилась в плачевном состоянии. Поскольку первоочередной задачей было решение наиболее животрепещущих проблем — восстановление дорожной инфраструктуры, транспортная связь с материком и обеспечение полуострова водой и электроэнергией, второстепенные проблемы должны были решаться во вторую очередь, в том числе и реконструкция канализации», — отметил В. В.

«Да не просил Крым воды, не просил, просить [не будет]. Это прерогатива тех, кто только и клянчит у ЕС, США и МВФ: дайте членство, дайте оружия, дайте денег. К слову, о деньгах: Штаты показали очень большое индейское жилище (вигвам. — О. П.) и сказали, шо денег пока не будет, может, как-нибудь потом… сильно потом», — пишет один из читателей.

«Придурок остаётся придурком, и не важно, как высоко он забрался с помощью своей алчности, продажности, лживости и лицемерия, стоя на коленях уже практически не на своей земле. Да и разве мало сейчас таких вот существ», — добавил Андрей.

«Хо*лы жалуются, что Россия занимается «антиукраинской пропагандой». Да с такими деятелями никакая пропаганда не нужна. Данилов получше любой Скабеевой с Соловьевым может ненависть к хо*лам разжигать», — подытожил Андрей Л.

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