Заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня 2021 года, вызвало реакцию среди пользователей интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения на данную тему 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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"Понятно теперь, что ни черта не понятно. А как же коронавирус?! Большое количество заболевших? На детских площадках гулять нельзя, а летать куда угодно теперь можно?! Ну, это ли не капец, товарищи?!» — возмущается Татьяна Б.

Многие пользователи оказались в недопонимании от сложившейся ситуации: авиасообщение с Турцией возобновляется тогда, когда московские власти вводят одни их самых жёстких ограничений для граждан без прививки.

«Или я ничего не понимаю, или происходит что-то непонятное! В одной новости говорят, что без прививок не будут оказывать плановое лечение, мол, процент заражённых зашкаливает. В другой — границы открыты, дуйте, граждане, по морям, по отпускам? Нестыковочки какие-то», — заметила Ирина Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Некоторые комментаторы считают, что в России уже хватает своих мутаций коронавируса, а теперь, с учётом открывшегося авиасообщения, нашу страну наводнят новые штаммы.

«Ну, давайте, завезите в Турцию индийский штамм, а из Турции в Россию турецкий. И сидеть нам всем теперь в бесконечных коронавирусных волнах и масках ещё лет десять», — предрекает Юлия З.

Часть людей считают, что запрет на авиасообщение с Турцией мало чем помог в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому, убеждены граждане, жителям России уже давно нужно было вернуть возможность летать в эту страну.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

«Очевидно, что «закрытые границы» не гарантируют защиту от ковида, а только создают неудобства и раздражают граждан. А вообще-то, возможно, эти страны будут принимать только вакцинированных. Значит, угроза заражения для людей будет минимальной», — считает Людмила Я.

Ряд пользователей указывают, что для тех, кто вакцинировался, необходимо создать льготные условия для полётов за границу и тем самым заставить отказавшихся от прививки кусать локти из-за зависти.

«Надо в самолёт пускать только вакцинированных. Либо можно возместить часть стоимости билетов, а то и вообще сделать бесплатные рейсы для вакцинированных. Готов поспорить, что антипрививочники закончатся в стране недели через две-три», — пишет Pavel P.

Петр Данилов ИА Красная Весна Место у иллюминатора

Отдельные комментаторы отметили, насколько непоследовательно себя ведёт руководство Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса.

«Какая прелесть. Всё логично, правда? Загнать на обязательную вакцинацию, запретить госпитализацию без прививок, но Турцию открыть», — пишет Mariya Y.

Напомним, 18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила журналистам, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня 2021 года.