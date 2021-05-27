Коронавирус не отступает. На 8 июня 2021 в мире зафиксировано более 174 373 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего за сутки число новых случаев заболевших превысило 122 тысячи человек. Ежедневно болезнь забирает тысячи жизней, а общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире превысило уже 3,75 млн человек.

Однако, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, с мая еженедельно количество новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается. При этом он обратил внимание, что возросшее распространение новых штаммов коронавируса может быть смертельно опасно для непривитых.

Самой эффективной защитой от коронавируса сегодня является вакцинация, утверждают медики. Это шанс обезопасить себя и родных. В странах ЕС вводят обязательный сертификат, чтобы облегчить передвижение граждан между странами. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, многие страны открывают границы. Лето — время отпусков и возможность бизнесу заработать.

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