Заявление вице-президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова о том, что основанием для отстранения непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного Роспотребнадзора, вызвало шквал возмущения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контроль

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"Я уже перестал понимать смысл слова «добровольно», — отметил Дмитрий З.

Многие пользователи оказались полностью дезориентированы в сложившейся ситуации. Граждане не понимают, как бьётся утверждение руководства страны о том, что вакцинация происходит исключительно добровольно, с тем, что при этом люди могут потерять работу, заявив о своём отказе привиться.

«Мэрия заверяет, что не имеет отношения к этому вопросу, Путин утверждает, что вакцинация добровольная. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, а верить не во что и некому», — пишет Ольга Р.

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Некоторые комментаторы убеждены, что в Москве происходит эксперимент по поводу того, как воспримет население принуждение к вакцинации. Граждане предполагают, что столичный опыт в будущем распространится на всю территорию страны.

«Потихоньку, но уже скоро круг замкнётся. Не захочешь, а придётся, чтобы работать или элементарно ходить в магазин», — предполагает Ольга Ж.

Часть людей считают, что российские власти просто запоздало обратились к опыту зарубежных стран, где была проведена, по сути, обязательная вакцинация от коронавируса. Люди в странах Европы так не возмущались, как граждане России, отметили пользователи.

«Давно пора. В Израиле почти уже все жители страны вакцинировались. Там вообще никто не кукарекал и не ворчал, что его принуждают. А наши люди кривляются, как дети малые, и отмазки ищут, чтобы не прививаться. Наши люди понимают только кнут», — считает Константин К.

Ряд пользователей заявили, что своими действиями руководство страны лишает своих граждан свободы выбора, что само собой противоречит Конституции Российской Федерации и здравому смыслу.

«Материализация анекдота про обязательное изнасилование по субботам. Власти хотят сделать так, чтобы граждане стали занимать очередь в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.

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Нашлись и те, кто указал на противоречие таких решений трудовому законодательству в нашей стране.

«Требования Роспотребнадзора противоречат Трудовому кодексу Российской Федерации, который, кстати, в приоритете, ибо нет в календаре такой прививки!» — заметил Шамиль Д.

Напомним, 17 июня вице-президент ФРиО, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что основанием для отстранения непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного Роспотребнадзора.