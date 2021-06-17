До конца июня США применят новые санкции к официальному Минску. Об этом 17 июня заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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В своём выступлении на международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC чиновница ограничилась анонсом новых санкций. По словам Нуланд, ждать их следует уже со следующей недели — то есть после 21 июня.

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По неофициальной информации, под санкции традиционно попадут белорусские чиновники и силовики, ответственные за фальсификацию выборов в Белоруссии, массовые политические репрессии, уничтожение базовых демократически свобод и гражданских прав. Также может быть расширен перечень белорусских госпредприятий и частных компаний, причисленных к «кошелькам Александра Лукашенко».

U.S. Department of State Виктория Нуланд

К таковым белорусская оппозиция относит фигурантов знаменитого «Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Белоруссии». Среди них — Александр Мошенский и Алексей Олексин, дорогой ценой вышедший из-за решётки Виктор Прокопеня и многие другие. Фолловеры Лукашенко решительно не желают называть их олигархами, предпочитая видеть таковых исключительно в российских менеджерах и бизнесменах.

МИД Белоруссии неоднократно заявлял о решимости ответить на западные санкции. С мая таковые действуют в отношении продавцов и производителей продукции под торговыми марками, которые отказались быть спонсорами проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. При этом под белорусские санкции попали и российские компании. Председатель белорусского Совмина Роман Головченко заявил, что российский премьер-министр Михаил Мишустин воспринял дискриминацию российского бизнеса как должное.

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Есть основания полагать, что Евросоюз и США применят к официальному Минску санкции не только согласованно, но и синхронно. Официальный журнал ЕС опубликует сообщение о новых санкциях 21 июня. По неофициальной информации, санкции будут распространяться на десяток юрлиц и примерно восемь десятков физлиц — чиновников, силовиков, пропагандистов и прочих представителей «режима Лукашенко».

По итогам состоявшегося 15 июня в Брюсселе саммита ЕС — США официальные представители этих стран и Еврокомиссии согласовали подходы и меры, касающиеся в том числе и Белоруссии. В опубликованном итоговом совместном заявлении говорилось о поддержке «белорусского народа», противопоставленного западными политиками руководству постсоветской республики. В документе отмечено: «Мы полны решимости призвать режим Лукашенко к ответу за продемонстрированную им эскалацию посягательств на права человека и основные свободы, а также за создание угрозы безопасности полетов в результате беспрецедентного и неприемлемого принудительного изменения направления движения пассажирского самолета ЕС под ложными предлогами с последующим арестом журналиста, что стало продолжением нападок на оппозицию и свободу прессы».

Четвёртый пакет санкций, отмечают аналитики, может стать для официального Минска самым болезненным. Дело может дойти до отключения белорусских госбанков от межбанковской глобальной системы SWIFT.

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Совмин Белоруссии источает оптимизм и рапортует об экономическом росте в условиях пандемии и прочих неблагоприятных факторов. Замминистра экономики Дмитрий Ярошевич 16 июня заявил: «По итогам пяти месяцев ВВП возрос на 3,1%. Причем это качественный рост, обеспеченный на сбалансированной основе. Восстановление затронуло практически все отрасли. Уже сейчас порядка 2/3 экономики находится в зоне роста. Главный драйвер — промышленность: рост более 11%. Что важно — рост в промышленности обеспечивается не пополнением складов. Запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне с 2013 г. Предпосылками для высокой динамики в промышленности стал восстанавливающийся спрос на внешних рынках. Экспорт товаров растет двузначными темпами. За четыре месяца поставки увеличены более чем на треть. Дополнительно получено порядка $3 млрд экспортной выручки. Причем прибавку получили по всем группам товаров. То есть это не только нефтепереработка и калий. Востребованы на внешних рынках наши грузовики, сельхозтехника, легковые автомобили, продукты питания и многое другое».

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

«Мы не только сохранили устойчивость во внешнем секторе, но и ещё больше закрепили свои позиции. Внешнеторговое сальдо в 2,5 раза превышает аналогичный уровень прошлого года, — добавил чиновник. — Причем торговля идет, как говорится, за «живые» деньги. При росте экспорта товаров, повторюсь, на 35,3% задолженность по расчетам от наших внешнеторговых партнеров выросла только на 13,6%».

Нацбанк Белоруссии в свою очередь проинформировал, что валовой внешний долг республики с начала года удалось снизить на 2,4% — до $41,16 млрд (69% ВВП) по состоянию на 1 апреля. При этом чистый внешний долг (без учёта долгов за рубежом) составил $21,25 млрд (— 3,7%), а валовой внешний долг госсектора в расширенном определении составил $26,9 млрд (45,1% ВВП), что на 1,6% меньше.

Госрегулятор сообщил также, что дефицит счёта текущих операций платёжного баланса по итогам января — марта составил $956,4 млн — на 31% меньше, чем за такой же период 2020 года. Более того: в структуре этого показателя к 1 апреля профицит внешней торговли составил $807,2 млн — в 2,25 раза больше, чем в I квартале прошлого года. Белстат также констатирует рост экспорта, промпроизводства и ВВП в целом, преобладание экспорта над импортом.

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Таким образом, формально оптимизм белорусских чиновников не лишён оснований. Вместе с тем и ретушируемые проблемы белорусской экономики никуда не исчезли. Скорее всего, секторальные санкции Евросоюза и США будут весьма болезненными, но не смертельными для пресловутого режима «последнего диктатора Европы». Игла с его смертью находится в руках Владимира Путина.

Российскому лидеру нет резона делить этот актив с североамериканским коллегой или осуществлять акт благотворительности в угоду пресловутому «коллективному Западу».

В ходе состоявшихся 16 июня в Женеве переговоров президентов США и России, как стало известно, обсуждалась и проблема Белоруссии.

Джозеф Байден не смог сделать российскому лидеру хорошее предложение. Теперь уже не важно, почему — что-то перепутал или забыл.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Важно, что заявленные Госдепом США и Евросоветом «новые санкции» не приведут к краху «режима Лукашенко» до тех пор, пока Кремль не умоет руки. У российского президента нет мотивации разменивать даже такого «многовекторного», ещё недавно — откровенно русофобского, но номинально — союзника.

Михаил Горбачёв и Эдуард Шеварднадзе могли торговать Родиной, менять десятки тысяч километров с нефтью, рыбой и другими богатствами на статусные посиделки и обеспечение своей личной роскошной старости. Путин из другого теста, и он никуда не спешит.

США и ЕС должны сформулировать и сделать Путину такое предложение, чтобы оно было действительно интересным. Однако пресловутые западные друзья и партнёры, получив мяч на свою сторону, увлечённо играют в «квадрат» и явно не готовы решиться на нечто большее.