Дмитрий Киселёв: «Путая Ливию с Сирией, Байден вызывает сочувствие. И вновь хочется пожелать ему здоровья».
Дмитрий Киселёв: «Ещё до встречи с Путиным Байден терпит одно поражение за другим. Сначала Байден предлагал саммит без конкретной повестки. Путин его вразумил, конкретную повестку составили. Теперь Байден отказывается от совместной пресс-конференции, говоря, что «это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами». Чистый Фрейд. Байден боится проиграть и этот конкурс… Избегает прямого сравнения с Путиным. Понимает, что оно заведомо не в его пользу».
«Я ответил честно» — Байдену напомнили скандальное высказывание о Путине
Президент США Джо Байден полагает, что его скандальная оценка деятельности президента РФ Владимира Путина почти не повлияет на предстоящие переговоры в Женеве. Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
«Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — отметил руководитель США.
Президент США Джо Байден провел консультации с представителями стран НАТО перед встречей с Владимиром Путиным. Об этом заявил накануне генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив наиболее низкий уровень отношений НАТО с Россией со времен холодной войны.
Путин выразил готовность к обмену заключенными между Россией и США
Президент Российской Федерации Владимир Путин может рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США.
Путин выразил надежду на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество с Вашингтоном в вопросах борьбы с киберпреступностью.
Байден отвечает на вопрос о вступлении Украины в НАТО: «Мой ответ — нет. Соответствие критериям — вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России».
Цитата канала dimsmirnov175.
«Менталитет такой» — Байден оправдался за свой отказ от пресс-конференции
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, потому что это не конкурс, кто кого попытается поставить в неудобное положение, вызвало реакцию в интернет-сообществе.
«Если бы они могли ставить России условия, то не просились бы на встречу. Глава США собирается говорить о международном праве. На них самих уже негде пробу ставить!» — написал Борис З.
Эксперты по РФ дали Байдену совет не проводить пресс-конференцию с Путиным
Рекомендацию не проводить совместную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным дали эксперты по России накануне двустороннего саммита в Женеве президенту США Джозефу Байдену. Об этом 14 июня сообщил портал Axios.
Ограждения у виллы La Grange не помешали женевцам провести день на пляже по соседству. Боевые водолазы для контроля за безопасностью будут запущены в озеро чуть позднее.
Цитата канала «Вы слушали Маяк».
«Ах-ах-ах, я тоже посмеюсь», — ушел от ответа Байден, когда журналист CNN заявил, что Путин в последнем интервью рассмеялся на вопрос про «убийцу».
Корреспондент спросил, считает ли Байден Путина «убийцей» до сих пор. Байден долго подбирал слова… и сказал так: «Я думаю, в прошлом он признавал, что есть какие-то вещи, которые он совершил. Когда меня спросили, я ответил на вопрос честно. Но, по-моему, это не имеет большого значения для встречи, которая нам предстоит».
Цитата канала «Вы слушали Маяк».
Символ города фонтан Jet d’eau окрасили в цвета российского флага в честь скорого приезда Владимира Путина.
Цитата канала «Вы слушали Маяк».