15 Июня
 
8:31

Джо Байден. joebiden.com.

8:31

Дмитрий Киселёв: «Путая Ливию с Сирией, Байден вызывает сочувствие. И вновь хочется пожелать ему здоровья».

8:31

Дмитрий Киселёв: «Ещё до встречи с Путиным Байден терпит одно поражение за другим. Сначала Байден предлагал саммит без конкретной повестки. Путин его вразумил, конкретную повестку составили. Теперь Байден отказывается от совместной пресс-конференции, говоря, что «это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами». Чистый Фрейд. Байден боится проиграть и этот конкурс… Избегает прямого сравнения с Путиным. Понимает, что оно заведомо не в его пользу».

8:28

«Я ответил честно» — Байдену напомнили скандальное высказывание о Путине

Президент США Джо Байден полагает, что его скандальная оценка деятельности президента РФ Владимира Путина почти не повлияет на предстоящие переговоры в Женеве. Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

«Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — отметил руководитель США.

8:26

Президент США Джо Байден провел консультации с представителями стран НАТО перед встречей с Владимиром Путиным. Об этом заявил накануне генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив наиболее низкий уровень отношений НАТО с Россией со времен холодной войны.

8:15

Путин выразил готовность к обмену заключенными между Россией и США

Президент Российской Федерации Владимир Путин может рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США.

8:15

Путин выразил надежду на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество с Вашингтоном в вопросах борьбы с киберпреступностью.

8:11

Байден отвечает на вопрос о вступлении Украины в НАТО: «Мой ответ — нет. Соответствие критериям — вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России».

Цитата канала dimsmirnov175.

8:06

«Менталитет такой» — Байден оправдался за свой отказ от пресс-конференции

Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, потому что это не конкурс, кто кого попытается поставить в неудобное положение, вызвало реакцию в интернет-сообществе.

«Если бы они могли ставить России условия, то не просились бы на встречу. Глава США собирается говорить о международном праве. На них самих уже негде пробу ставить!» — написал Борис З.

8:04

Эксперты по РФ дали Байдену совет не проводить пресс-конференцию с Путиным

Рекомендацию не проводить совместную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным дали эксперты по России накануне двустороннего саммита в Женеве президенту США Джозефу Байдену. Об этом 14 июня сообщил портал Axios.

8:02

Ограждения у виллы La Grange не помешали женевцам провести день на пляже по соседству. Боевые водолазы для контроля за безопасностью будут запущены в озеро чуть позднее.

Цитата канала «Вы слушали Маяк».

7:56

«Ах-ах-ах, я тоже посмеюсь», — ушел от ответа Байден, когда журналист CNN заявил, что Путин в последнем интервью рассмеялся на вопрос про «убийцу».

Корреспондент спросил, считает ли Байден Путина «убийцей» до сих пор. Байден долго подбирал слова… и сказал так: «Я думаю, в прошлом он признавал, что есть какие-то вещи, которые он совершил. Когда меня спросили, я ответил на вопрос честно. Но, по-моему, это не имеет большого значения для встречи, которая нам предстоит».

Цитата канала «Вы слушали Маяк».

7:55

Символ города фонтан Jet d’eau окрасили в цвета российского флага в честь скорого приезда Владимира Путина.

Цитата канала «Вы слушали Маяк».