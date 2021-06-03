16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. Это будет первая личная встреча глав двух государств с тех пор, как Байден возглавил Соединенные Штаты.

В ходе подготовки данного мероприятия уже прозвучало несколько любопытных заявлений. К примеру, американский президент сказал, что Путин — это «умный, жесткий человек, и он является достойным противником», а что касается Украины, то она, по мнению Байдена, не соответствует критериям вступления в НАТО.

Российский лидер цели встречи с Байденом обозначил так:

восстановление личных контактов;

налаживание диалога по направлениям, представляющим взаимный интерес;

создание механизмов взаимодействия двух стран.

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Подробности — в трансляции ИА REGNUM.