Заявление вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, что власти региона приняли решение запретить работать не привитым от коронавируса водителям такси и автобусов, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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"Ну и правильно. Хочешь работать? Прививайся! Не создавай угрозы для граждан!» — пишет Олег Е.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что власти Московской области вправе пойти на такой шаг, потому что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе просто не оставляет им иного выбора.

«Надо принудить всех к сдаче анализа на антитела к ковиду. Затраты компенсировать из бюджета. Тех, у кого нет антител и противопоказаний к вакцинации, поражать в правах, на первый случай в виде отказа от бесплатной госпитализации в случае возникновения осложнений, а при высокой загруженности инфекционных отделений — отказа от госпитализации даже за деньги», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Другие оказались возмущены подобными действиями руководства области. По их видению, власть просто расправляется с несогласными на вакцинацию гражданами.

«Какая дичь! Самая настоящая травля тех, кто не хочет вакцинироваться. И это та реальность, в которой мы теперь уже живём», — написал Артём М.

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Часть людей отмечают, что существует целый список противопоказаний к прививке от коронавируса, который следовало бы учитывать и проводить исследования для соответствующих групп людей, но власти решили вакцинировать всех пачками, не обращая внимания на подобные факторы.

«Если, допустим, водитель лечится от онкологии и ему прививка противопоказана, а это его единственный заработок, то он, по сути, что, обязан теперь умереть?!» — задаётся вопросом Алла А.

Ряд пользователей считают, что руководство страны вновь обмануло народ, утверждая, что вакцинация носит исключительно добровольный характер.

«Но власти ведь твердили о том, что вакцинация в России только добровольная. Опять лапшу вешали с наглым лицом, получается?» — возмущается Антон Т.

Отдельные комментаторы вынесли предположение, что кто-то во власти решил искусственно поднять народное возмущение, чтобы удовлетворить свои личные корыстные интересы.

«Подобные идейки рождаются не в законодательных органах, а в головах каких-то крайне мутных пассажиров. Похоже на целенаправленные действия по разжиганию недовольства среди населения. Кто-то очень хочет, чтобы народ возненавидел власть», — считает Павел А.

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Напомним, 17 июня вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил на совещании с местным правительством и главами городских округов, что власти региона приняли решение запретить работать не привитым от коронавируса водителям такси и автобусов.