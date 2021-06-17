Заявление руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольги Фунтусовой о том, что в регионе вводится обязательная вакцинация для части населения, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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"Вообще, наверное, это правильно, ведь врачи и учёные в ряде стран подтвердили необходимость массовой вакцинации для победы над пандемией! Мне кажется, что лучше уже вакцинироваться и забыть об этих масках, перчатках и прочих ограничительных мерах!» — пишет Мария З.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что действия сахалинских властей имеют право на существование и вызваны объективными причинами. Люди убеждены, что пока большая часть населения не вакцинируется, с пандемией коронавируса в России не справиться.

«Чем дольше люди тянут, тем больше регионов будут прибегать к подобным мерам. Тут вопрос здоровья стоит и окончания пандемии, без вакцинации нескоро ограничения снимут», — указала Вика Т.

Часть людей считают, что с российскими гражданами приходится разговаривать с позиции силы, иначе их упорство становится серьёзным препятствием на пути властей к разрешению ситуации с COVID-19.

«Нашими гражданами без кнута руководить невозможно. Ну и, в самом деле, не раздавать же им пряники за прививки?» — написал Вячеслав О.

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Ряд комментаторов отметили, что более 90% граждан решили не спешить с вакцинацией по каким-то конкретным причинам. Руководству нашей страны следовало бы учесть данный фактор, а не принуждать население, подавляя его волю.

«Ок. В России 9% привились за полгода. При этом из каждого утюга доносится про необходимость вакцинироваться. Всё это крайне доступно и удобно. Но 91% до сих пор непривитых граждан. Что делает власть? А давайте лишим возможности работать людей, которые не вакцинировались! Таким образом, создадим условия для подавления их воли: они придут и вколют вакцину. Начхать на наглядное мнение 91% народа России! Браво! Принципы народовластия в действии», — отметил Артём Л.

Отдельные люди отметили, что не доверяют действиям властей, потому что руководство уже многократно обводило народ вокруг пальца, и люди считают, что тут может случиться очередной обман.

«Всех привьют и задействуют административный ресурс, чтобы никто отказаться не мог. Нынешняя демократия — это завуалированный деспотизм. У людей нет выбора, они бесправно ведомые. Власть столько раз обманывала народ, что ходить к ним прививаться — это надо быть смелым человеком», — поделился своим мнением Антон Ф.

Нашлись и те, кто напомнил о международном законодательстве, которое запрещает игнорировать волю человека в вопросе распоряжения его организмом.

«По Нюрнбергскому договору запрещены любые формы принудительного воздействия на человека. Медицинские опыты и вакцинация должны происходить только с согласия человека. Принудительные воздействия такого характера попадают под статью о нарушении свободы выбора граждан», — считает Руслан С.

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Напомним, 17 июня руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова заявила на брифинге, что в регионе вводится обязательная вакцинация для части населения.

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