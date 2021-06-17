



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

«К сожалению нашему великому, в стране осложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Причем отмечаются дополнительные характеристики распространения — это повышение скорости распространения, больше молодых страдает, к сожалению, больше страдает детей, появляются в том числе и в этой категории населения более тяжелые случаи. В этой связи, чтобы избежать введения дополнительных жестких ограничений, нам нужно вернуться к дисциплинированному исполнению тех ограничений, которые уже введены», — вкрадчиво начал разговор с подписчиками своего аккаунта в Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он объяснил, что решения о введении новых ограничений приняты совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора, а также управления МВД на очередном заседании оперативного штаба. Предупредил, что будут жестче контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте, торговых точках. А далее рассказал об интереснейшем нововведении.

«Что касается массовых мероприятий, доступ на них будет ограничен и будет осуществлен только для тех, кто будет иметь соответствующий документ о вакцинации, либо документ о наличии антител, либо актуальные ПЦР-тесты», — развернул ключевые тезисы глава области.

Читайте также: Нижегородцев будут пускать на мероприятия с прививками или ПЦР-тестами

В комментарии к видео Никитин пояснил термин актуальность — для ПЦР-тестов она составляет три дня, для тестов на антитела — 60 дней.

«Мы обеспечим дополнительные возможности по проведению тестирования», — обещал губернатор, не уточняя, останутся ли тесты в основном платными или можно будет их сдать бесплатно.

«К сожалению, — в очередной раз добавил Никитин. — Но так надо». Сам глава региона, по его словам, уже вакцинировался давно, но сейчас титры снизились, и он планирует повторить процедуру.

То есть фактически население ставят перед выбором — сидеть дома, не посещая никаких мероприятий, а ведь речь идет даже о тех событиях, которые будут проходить на открытом воздухе, или вакцинироваться. В релизе пресс-службы правительства Нижегородской области упоминается загадочный «универсальный документ посетителя мероприятий». Якобы с его помощью можно будет подтвердить наличие всех необходимых справок. Но порядок его оформления и продления областной минкульт утвердит только 21 июня. Подождем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Но есть такая любопытная деталь: результат экспресс-теста на SARS-CoV-2 при посещении кинотеатра, театра, детского развлекательного центра или спортивного сооружения должны предъявлять даже несовершеннолетние, проще говоря, дети. Чёрным по белому на всех памятках по вакцинации от коронавируса указано, что планирующим сделать прививку должно быть больше 18 лет. То есть дети, которые за тесты платить не в состоянии, а привиться просто не могут, без дополнительной оплаты теста на коронавирус на просмотр мультфильма не попадут. В эту же группу тех, кого не вакцинируют, входят беременные женщины и граждане, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.

После такого решения аналогичные ограничения для жителей области, работающих с детьми, с пометкой «за счет средств организации», выглядят уже почти невинно. Хотя требования касаются всех образовательных учреждений и дошкольных и летних лагерей, и детских игровых комнат, и аттракционов.

В речи губернатора необходимо отметить одно ключевое слово — он не сказал, что ситуация осложнилась в Нижегородской области, а сказал — «в стране». Неудивительно, что подписчики соцсети сразу же стали обвинять Никитина в следовании за примером мэра Москвы Сергея Собянина. В столице сначала разыгрывали автомобили для участников прививочной кампании, теперь обязали работодателей отчитаться о вакцинации сотрудников в период с 1 по 15 июля. 60% работников должны быть привиты.

«Глеб Никитин, вы не мэр Москвы! Хватит за ним повторять! У нас регион меньше Москвы намного! Решайте проблемы, не касаемые ковида, их в разы больше», — пишет dinarakamaninа. «Все повторяем за Москвой», — отметила ziminasv. «Живем в регионе, находящемся близко к Москве, а это означает, что до нас всегда будут доходить точно такие же ограничения, как и в Москве», — объяснил drozd_the_bird.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Закрытая детская площадка в Москве

«Губернатор снова решил ничего не решать, а просто скопировать», — утверждает Александр Ж.

Читайте также: В Нижегородской области вводят новые коронавирусные ограничения

Тема сравнения с Москвой всплыла и в обсуждении вопроса о стоимости тестов на антитела. В лабораториях Нижегородской области стоимость ПЦР-тестов — от 1,3 тыс. рублей. В этом же диапазоне цена исследования на наличие антител IgG.

«Если никуда нельзя выходить без документов о наличии антител или пцр, то сделайте так, чтобы люди могли бесплатно получить эти документы. А то вы умные там сидите, «указы» пишите», — возмущается a.s.zavirskaya.

«Нужно обеспечить бесплатное тестирование на антитела. И только потом отправлять на вакцинацию. Многие не обращаются в больницы при лёгкой простуде», — написала Ника Р.

«В Москве не требуют прививки в кино. У нас что за город такой особенный? Что за бред? Кино первое на разорение летит, дальше театры, закаты и 800 лет», — прогнозирует экономические последствия ограничений Карина Л.

«Пусть сдача анализов будет бесплатной, как и добровольной вакцинация. Цены на анализы дорогие», — констатирует ira. juravleva2017.

«Тесты на антитела и ПЦР должны быть для всех бесплатными и доступными», — считает Елена Г.

Region.tver.ru Лаборатория

«Это в Москве можно было бесплатно на антитела сдавать, а мы — другая страна», — вспомнила столицу medmedevaolga.

«Да, этот факт особенно задевает, особенно на фоне разницы уровней жизни в Нижнем Новгороде и Москве», — обижается bes_na_ti.

Недовольным активно возражают те, кто уже получил сертификат о вакцинации.

«Сделайте прививку, и отпадет необходимость ныть и жаловаться», — советует chevynomad18.

«И так дали возможность бесплатно сделать прививку. Никто не виноват, что ходит вирус. Вообще, с таким населением — ужас, если было бы что более серьёзное. Типа оспы. Выкосило бы всех. Раньше люди хоть что-то понимали», — уверен clapton2013.

«Вообще-то, вокруг слегка попахивает эпидемией, и если люди не готовы больше сидеть по углам в ожидании, пока всё само собой закончится (а оно, видимо, не закончится), то максимально вакцинироваться — это один из главных путей защиты. Не понимать этого просто наивно. Бесплатно и безопасно (говорю на основе своего опыта), что ещё надо-то?» — делится aglayadm.

«Все бы привились, вот и не было бы этих ограничений сейчас», — думает belgnov.

«Если бы население планомерно прививалось, то сейчас жили бы без ограничительного режима, как в Израиле, например, но нет, все умные и вакцина — «зло», — привел пример Георгий М.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в очереди на вакцинацию против коронавируса

Самая обширная ветка и в аккаунте губернатора в instagram, и в пабликах в других социальных сетях о предстоящем 26 июня концерте группы «Руки вверх», который пройдет на стадионе «Нижний Новгород».

Не всем нижегородцам понятно, что вновь введенные ограничения распространяются и на это мероприятие. Пользователи пишут, что концерт переносился, многие купили билеты еще в прошлом году, вакцинироваться уже не успеешь, а платить за тест перед концертом никто не хочет.

«А деньги за билеты вернут? Билеты уже не сдашь и с концертом пролетишь, потому что нет прививки и справки», — спросила Лена К.

«На двоих на тесты нам надо 2600. Это золотые билеты встанут. Будем продавать», — огорчилась Татьяна К.

«Мне просто интересно, как это будет осуществляться. Справки будут проверять при входе на стадион?» — уточняет Ольга Р.

Подписчики нижегородских пабликов отмечают нелогичность действий местной власти, особенно на фоне три дня назад проведенных торжеств и масштабных именно массовых мероприятий в честь Дня России. Многие не доверяют официальной статистике. При 500 зараженных в сутки таких жестких ограничений не было, сейчас, когда выявляют около 200 носителей вируса ежедневно, потребовалась «повальная» вакцинация. Неоднократно упоминается проблема общественного транспорта, о котором губернатору пишут чуть не под каждым постом.

Читайте также: «Сделайте дороги! А то яма на яме» — а нужно ли метро в Нижнем Новгороде?

Government-nnov.ru Открытие памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде в День России

«А наладить работу общественного транспорта не хотите? Люди едут в битком набитых автобусах и маршрутках, друг на друге. Но на это внимание обращать, видимо, необязательно, и это, видимо, норма. И вирус в транспорте нашем, видимо, не передается?» — недоумевает Katerina33.

«Прививки, конечно, надо делать. Но вот плотность населения в общественном транспорте зачастую намного выше, чем на разнообразных мероприятиях», «обратите, пожалуйста, внимание на ситуацию с транспортом. Очень большой интервал, очень много людей в автобусе, особенно в часы пик, часто не удаётся влезть в автобус. Дистанцию просто невозможно соблюдать».

«Прививайтесь тогда, или вам каждому такси губернатор должен выделять?» — спросила irinocjka.

Также пожаловались главе области на объединение групп в детских садах, в которых набирается по 30 человек, что также лишь способствует распространению коронавируса.

Нижегородцы не исключают, что скоро нужную справку можно будет купить, как ранее диагностическую карту для владельцев автомобиля. «Ну надо просто найти липовый документ. Я думаю это не проблема сейчас будет», «Где купить сертификат, что сделал прививку?», «А никто еще нужными справками торговать не начал?», «Никем не налажена продажа поддельных справок о том, что сделал прививки? Или что там выдают».

В комментариях также неожиданно пожаловались на невозможность сделать прививку. Об этом заявили пациенты поликлиник №51 и №21, отметив, что неделю назад в регистратурах им сообщили об отсутствии вакцин. Многие горожане интересуются наличием в медицинских учреждениях прививки «КовиВак». По словам губернатора, эта вакцина доступна, но получить ее можно только после предписания терапевта, она предназначается лишь для некоторых категорий граждан.

В то же время пользователи прогнозируют, что к 800-летию Нижнего Новгорода, которое планируется широко отмечать в конце августа, ограничительные меры будут постепенно ослабевать. «Мое пророчество, что на 800-летие города упадет заболеваемость», «к концу августа вирус всех отпустит, не переживайте», «ходят слухи, что в августе, благодаря слаженным действиям и прочая, ковид отступит».

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

Пользователь Вадим П предложил вполне выполнимый, прозрачный и последовательный вариант развития событий:

«Очевидно, что часть населения уже перенесла ковид бессимптомно и имеет антитела или надеется, что это так, а значит, и прививаться нет смысла. Однако на деле все совсем не так, кто-то принял орви за ковид, и наоборот, т. е. ситуация абсолютно не отражает действительность. Чтобы бить точечно и не вызывать сполохи людского негодования нужно: 1) дать людям возможность бесплатно выяснить, а есть ли антитела и каковы реальные риски с учётом этого. 2) Адресно и корректно мотивировать на вакцинацию тех, кто не имеет антител».

«Давайте не доводить до принудительной вакцинации. Важность безопасности и ценность жизни можно понимать и без шприца у горла», — высказалась vikabaga.

Судя по комментариям, немногие жители Нижнего Новгорода являются ярыми противниками вакцинации, многие уже вакцинировались, кто-то только планирует поход в прививочный пункт, кто-то недавно переболел, но меры с предъявлением по сути платных справок об отсутствии заражения вызвали раздражение и возмущение практически всех пользователей.

Читайте также: QR-код для нижегородцев: просто сервис или «тотальный контроль»?

Напомним, весной прошлого года, после ввода в Москве qr-кодов для выхода из дома, первым регионом, который последовал этому примеру, стала Нижегородская область.