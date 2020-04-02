2 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Борьба с распространением коронавируса только набирает обороты в России. Ряд регионов, которые, видимо, уже наладили функционирование медицинских учреждений в режиме повышенной готовности и запаслись необходимыми медикам, да и жителям, средствами индивидуальной защиты и лекарствами, придумывают дополнительные меры воздействия на граждан. В Нижегородской области для выхода из дома нужно получить QR-код, и тогда можно не предъявлять паспорт, собаку или мусор и спокойно идти по своим делам.

Елена Зорина, , 16:12 — REGNUM Сервис по выдаче каждому из нижегородцев QR-кода для выхода из дома начал работать. Получить его могут не только те, кто продолжает трудиться и в объявленные по всей стране выходные дни, но и обычные граждане.

Полученный QR-код

Приложение пока не готово, власти обещают его запустить к 4 апреля, и будет ещё удобнее отпрашиваться в магазин или аптеку. Сейчас сервис работает на портале «Карта жителя Нижегородской области».

Карта жителя Нижегородской области

Войти на портал и запросить разрешение на выход из дома можно, только подтвердив номер мобильного телефона, получив код в виде смс-сообщения. При повторном входе получать смс-код не требуется. После входа на сайт пользователь должен ввести имя, фамилию и отчество. Следующим этапом является указание адреса выхода и конечный пункт предполагаемого маршрута, также с указанием адреса.

Далее система предлагает выбрать цель выхода и обозначить время выхода из дома. Выбрать можно из пяти пунктов: работаю — время не ограничено, иду в магазин или аптеку — на это дается три часа, выгуливаю домашнее животное — один час, выбрасываю мусор — 30 минут, иду к врачу — также три часа. Есть поле для дополнительного комментария, но, судя по всему, объяснения никто не читает.

На следующем этапе система контролирует риски и необходимо ответить на два вопроса: «вы чувствуете себя здоровым?» и «вы выезжали за границу?». Причём вопросы приведены в двух вариантах: короткий и развернутый. При обоих отрицательных ответах на экране незамедлительно появляется QR-код.

Вопросы для оценки риска заражения

Судя по указанным данным, уже отпросились выйти из дома около 20 тыс. человек. Правда, неизвестно, одобрили эти заявки или нет.

В комментариях на странице в социальной сети, где нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказывает об удобстве системы и необходимости её введения, пользователи развернули активную дискуссию, разделившись на тех, кто согласен выполнять рекомендации властей, и на тех, кто считает подобную систему прямым нарушением прав.

«Так и вижу бабулечку где-нибудь в Лукояновском районе, где и связь мобильная еле дышит, которая qr-код для выхода в сельмаг скачивает», — пишет один из пользователей. Его поддержал другой молодой человек, отметив «страшно далеки они от народа».

«На каком основании я должна отпрашиваться? Согласно статье 27 Конституции РФ, можно свободно передвигаться, разве не так, Глеб Сергеевич?» — возмущается другая подписчица.

«Вы сами говорили, что никаких запретов нет, только рекомендации. Какие проверки полиции моего перемещения?» — пишет один из жителей области.

В то же время многие пытаются уточнить, как система будет работать в районах.

У губернатора спрашивают: «Мы живем в области, ближайший сетевой магазин в 40 км от нас, аптеки в поселке нет. У нас годовалый ребёнок, нам можно выехать в аптеку, за продуктами и за средствами гигиены для малыша?».

Степень опасности заражения

«Может, начать с элементарных вещей. Например, маски в аптеках, аптекари без масок, или у нас город не может их произвести… У народа денег нет. Сделайте отсрочки по кредитам и квартплатам, а не изобретайте велосипед. Сознательные и так сидят дома и боятся лишний раз выйти, а несознательные и с приложениями этими свалят куда угодно», — уверен один из участников дискуссии.

«А что все у нас в стране по прописке живут?», «Меж тем в «спаре» цена имбиря 3999 руб./кг. Лимоны 400−500 руб./кг. Кто-то вообще планирует следить за ценами в городе???», «форменное издевательство», «это уже не защита людей, это прямое нарушение человеческих прав», «тотальный контроль за деньги налогоплательщиков».

На губернатора обрушился просто шквал возмущений, вопросов и предложений. Но часть жителей считает такие меры вполне оправданными и планирует соблюдать ограничения, объясняя непонятливым, что «о вас заботятся».

Никитин же пояснил, что эту систему власти просто сочли более удобной. В альтернативном случае можно предъявить «удостоверение или собаку и паспорт с пропиской».

Как сообщало ИА REGNUM, в течение минувших суток в Нижегородской области подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе диагнозов COVID-19 достигло 25. Режим самоизоляции действует, и нижегородцы его вполне соблюдают, если верить индексу самоизоляции, который подсчитывает Яндекс. «тотальный контроль».