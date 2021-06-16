Несколько часов назад в Женеве начались переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Однако Байден уже успел отойти от неких, очевидно, «предписанных ему правил» и сказать то, что не следовало говорить. А именно — он согласился, что доверяет Путину. В Белом доме, в свою очередь, с этим не согласились и быстро нашли оправдание «кивку» президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Путаница

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Во время церемонии открытия саммита в Женеве журналист обратился к Байдену с вопроcом:«Вы верите Путину? Вы доверяете друг другу?» Как сообщает корреспондент PBS, Байден посмотрел в глаза журналисту и положительно кивнул.

Реакция Белого дома последовала моментально, и представитель администрации Байдена по связям с общественностью Кейт Бедингфилд опровергла идею о том, что Байден доверяет Путину.

В своем Twitter она заявила, что журналисты устроили давку и подняли шум и что «президент явно не отвечал ни на один вопрос, но кивал в знак признательности прессе в целом. Всего два дня назад на своей пресс-конференции он сказал: «Проверяйте, а затем доверяйте».

Пользователи Twitter бурно отреагировали на то, как в Белом доме оправдывают действия президента.

«Хорошая попытка скрыть его ошибку», — считает @_Dtdschmidty_.

«Сегодня в программе CBS News This Morning Нэнси Кордес отметила, что российские журналисты врываются и доминируют, чтобы выбить других репортеров «из колеи». Они создают хаос. Это только начало», — пишет Bavery Adams.

Цитата из видео kremlin.ru Российско-американские переговоры

Отметим, ранее стало известно, что журналисты, освещающие саммит, устроили много шуму, пытаясь попасть в переговорную комнату, где собрались президенты США и России. На данный момент в СМИ высказываются разные точки зрения насчет того, были ли это русские или американские журналисты. Кажется разумным не обвинять представителей конкретной страны, а предположить, что в так называемом создании «хаоса» участвовали и те, и другие.

«Спасибо, что не остались в стороне! Наши собственные американские СМИ уже подпортили этот саммит и, очевидно, продолжают это делать», — пишет FireBrand.

«Давайте будем честными — это чрезвычайно глупый вопрос. «Я слышал на уроке физкультуры, что тебе нравится Влад. Правда? Анжела будет очень зла», — иронизирует Ballqamz.

«СМИ так скучают по другому парню, что опустились до интерпретации кивков», — вспоминает об экс-президенте США Дональде Трампе пользователь под ником @ElastigirlVotes.

«Кивал в знак признательности прессе в целом». Он что, игрушечная голова на пружине? Неужели люди просто ходят и кивают целыми днями?» — спрашивает @jk 920 .

«Спасибо что разъяснили, что произошло на самом деле», — благодарит @IsaLeeWolf.

«Как здорово, что вы в команде Бадена. Не давайте ему врать», — радуется Бедингфилд пользователь @debjasso.

«Это действительно нечто. Держите его на правильной дороге, ребята», — пишет @MariAlisBisho2.

«Спасибо вам, что разъяснили. Я вам верю», — отмечает Posh.

Кейт Бедингфилд

«Я постоянно говорю своей жене, что я не отвечаю на ее конкретный вопрос, но киваю в знак согласия с ней в целом», — делится опытом Blueacre.

«Я понимаю, что пресса должна быть свободной, но разве это не слишком, что они начинают ссориться, как маленькие школьники на детской площадке?» — интересуется Christopher Wright.

«Боже правый, а что он должен сказать? Любые жесткие слова в адрес Путина должны быть сказаны наедине. Пресса должна избавиться от своего пристрастия к шоу», — указывает @are_selfies.

Напомним, 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве проходит встреча лидеров РФ и США. Переговоры могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед не предусмотрен.