В Раде предложили разрешить гражданам Украины хранить дома каннабис. Соответствующий законопроект №5596 зарегистрировали в украинском парламенте, сообщает 16 июня «112 Украина». В соответствии с законопроектом после получения соответствующей лицензии разрешается деятельность предприятий по культивированию лекарственной конопли.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Предусмотрено создание уполномоченного органа по контролю в сфере обращения медицинского каннабиса. Также МВД и Минздрав будут контролировать путь препаратов от производителя к пациенту. В соответствии с законопроектом хранение и ввоз каннабиса иностранцами и гражданами Украины разрешается в объеме, не превышающем тот объем, который указан в рецепте врача, который был выдан пациенту, нуждающемуся в данном препарате.

Законодательную инициативу украинских депутатов обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие из комментирующих считают, что на Украине будут злоупотреблять выращиванием и распространением каннабиса и он будет применим не только в медицинской сфере.

«Тут уже не до смеха! Точно все поля засеют коноплей и подсадят детей на наркоту! Свободная продажа — и можно забыть о здоровой молодежи! Украина как страна исчезнет, это не смешно! Все к одному — продажа земли непонятно кому. Что будут делать на этой земле — тоже непонятно», — написала Людмила В.

Цитата из х∕ф «T2 Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

«Это уже конец! Конец стране, нам конец!» — добавила Ирина П.

«Страна мечты для Владимира Кокаиновича Зеленского: Эльдорадо для трансплантации, нищета для населения, блэкджек, марихуана… Маленький рейх для своих, где можно всё!!!» — пишет Маргарита П.

«Всё правильно!!! Как и обещал президент, украинцы плакать не будут — всем теперь будет весело!!! Хоть одно обещание выполнил!!!» — отметила Надежда М.

«О, уже и «закладки» не нужно будет делать, а потом искать! Зашёл к соседу или к соседке — и всё ok!» — отреагировал Олег Валентинович.

«Надо еще легально на наркоту подсадить — и прощай нация, а в остальном всё хорошо», — написала Инна П.

«И выращивать ее надо в промышленных масштабах, а не рапсом все поля убить. Сколько можно получить от одежды, обуви, лекарств, канатов и т. д.» — добавил Александр Т.

«Веселая страна: каннабис + оружие… повеселимся…» — отреагировал Владимир Р.

«Вот фантазии во властных кабинетах, наркотики можно будет хранить, проституток легализуем, университет построить хотят, миллиард деревьев нужно посадить. Короче, чем больше наобещает Зеленский, тем быстрее мы забудем о нищенской зарплате, пенсии, о росте цен и тарифов», — пишет Татьяна Викторовна.

«В наркоугаре люди не поймут, что вокруг происходит», — отметил читатель Кош-Грош.

«Самый актуальный сейчас вопрос на Украине. Главнее нет», — отреагировал Никита Н.

«Потом в школах продавать. Дальше что? Внаглую хотят, чтоб молодежь тупела, бухала, курила и т. д. Уничтожение населения за бусы. Поздравляю, товарищи», — пишет Ольга П.

«Депутаты под себя принимают такие законы? Алле! Вы там нормальное для украинцев можете принять?» — спросила Лариса П.

Rada.gov.ua Верховная рада Украины

«Лекарственные препараты с каннабисом действительно облегчают страдания некоторых больных. Но показательно заявление одной из зеленых мух… ой, «слуг» (депутата фракции «Слуга народа». — О. П.). Тем самым «Украина выполнит международные обязательства и будет отвечать современным мировым стандартам». Не о больных они заботятся, а о денежных грантах», — подчеркнул Vitas L.

«Но вы же понимаете, какую коноплю будут выращивать под видом медицинской. Можно ведь просто закупать препараты. Но тут проталкивают именно выращивание. Инсулин их не беспокоит, а за каннабис аж с каждого утюга кричат», — ответила на комментарий Vitas L. Ольга П.

«Причем выращивать будут не украинцы, а иностранные компании, это еще одна золотая жила для заработка в колонии», — ответила Ольге П. Taisia D.

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Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о роспуске Верховной рады IX созыва на данный момент неактуален.