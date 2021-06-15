15 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос о роспуске Верховной рады IX созыва на данный момент не актуален.

Мирослава Романенко, , 19:39 — REGNUM Вопрос о роспуске Верховной рады IX созыва на данный момент не актуален, заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 июня, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

Верховная рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что распускать сегодня Верховную раду нет смысла с точки зрения стабильности. Если депутаты голосуют и работают — прекрасно. А если не будут работать, тогда нет смысла в работе Верховной рады … Депутаты должны работать», — сказал он.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в сообществе «Сегодня» в видеохостинге YouTube. Многие раскритиковали Зеленского за его слова о «стабильности», подчеркнув, что украинский парламент нужно не просто распустить, а депутаты должны ответить за происходящее на Украине.

«Там не распускать надо, а гнать поганой палкой», — написала Лариса Д.

«Там к стенке всех с конфискацией наворованного у народа», — добавил Володя.

«Там не распускать, там пересажать половину той всей банды. Господи, кого мы выбрали?» — отреагировал Дмитрий Щ.

«Они уже и так «распущены», куда дальше. Один маразм», — пишет Olena P.

Владимир Зеленский в Верховной раде Украины President.gov.ua

«Ему такая Рада нужда, — пляшут под его продажную дудку», — отметил читатель Mio Cell.

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«Работают, спора нет. Только не на благо украинского народа, а в своих интересах и интересах олигархов», — написал Максим Р.

«Сажать их надо за предательство страны», — призвал один из читателей.

«Какая стабильность? Зачем распускать воров? Не будет большинства, не будет кому голосовать за то, что нужно президенту. Клоака, а не ВР (Верховная рада — О. П.)», — отметил Klient Zhuk.

«Если распустит, то большинства не будет», — добавил Влад Х.

«Конечно же нет, потому что так американцы не сказали», — отреагировал Michael G.

«Шо, ещё не все успели продать? Тогда, конечно, лучше не мешать стабильно всё продавать и дарить. Какой же ты мерзкий лжец!!!» — отреагировала Надежда Л.

«Наоборот, всех собрать вместе с Кабмином и в космос, в один конец», — пишет Надежда Р.

«Работа депутата состоит в том, чтоб как можно больше своровать за 5 лет», — считает Максим Р.

«Ну хоть кто-то доволен ВР…» — добавил Bob.

Верховная рада Украины IX созыва President.gov.ua

«Ещё [Зеленский] не решил, как лучше сделать, чтобы остаться на второй срок», — пишет Ирина И.

«Их не распускать надо, а отстреливать! ВР и ОП (офис президента Украины — М. Р.) — это раковая неизлечимая опухоль на теле Украины! А что делают с такой опухолью? Правильно! Уничтожают!» — отметила Людмила Ш.

«Ну ведь мы ж видим, как они «працюють» (работают — М. Р.), — бродят по залу, болтают по мобилкам, по телефону вызывают проституток, покупают машины, выбирают машины, дома, места отдыха, покупают у коробейников бусики, браслетики, собираются группками, болтают, хохочут. Или вообще забили на работу. Какая работа? Гнать всех. Оставить 50 человек, отменить все льготы депутатские. Вот тогда посмотрим, как будут лезть к корыту или нет!» — подытожила Nina.

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