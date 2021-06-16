Общее число летальных исходов заражения коронавирусом в США достигает отметки в 600 тыс., что кажется абсолютно невероятной цифрой, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Это является самым большим показателем смертности от коронавируса во всем мире. Такая планка устанавливается в США несмотря на то, что число новых случаев заболевания и летальных исходов от COVID-19 значительно упало за последние месяцы, а многие полностью вакцинированные граждане сняли маски и вернулись к обычной жизни. Это касается и жителей Нью-Йорка и Калифорнии, штатов, которые полностью открылись во вторник, 15 июня.

Тем не менее, отмечает издание, коронавирус продолжает влиять на жизнь американцев, унося человеческие жизни каждый день.

Пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

«В прошлом году было 580 тыс. Дела идут намного лучше, но война еще не закончена», — пишет @DebraHange1.

«Среди 195 стран в мире. Я думаю, что еще тяжелее осознавать, что более густонаселенные страны справляются с ковидом лучше, чем Штаты», — отмечает @PolishHitta.

Russian.news.cn Люди в медицинских масках на улицах Нью-Йорка

«Мало, что объединяет Штаты», — указывает @rask_leif и получает ответ от @Gelouroboros: «Единственное, что объединяет Штаты, — это налоги, война, футбол и старый добрый национализм, тонко завуалированный под патриотизм, и гордость за то хорошее, что мы сделали».

«Эта цифра такая же, как все население Люксембурга», — подчеркивает @WarrenBruce2.

«Найдите способ держать их в страхе, у вас получится», — обращается к изданию @bkuff1.

«Это входит в те 94% смертей, о которых неправильно сообщили в CDC (американский медицинский регулятор)? Разве CDC не сказал, что только 6% смертей были связаны непосредственно с COVID-19?» — спрашивает @ZachRoros и получает ответ: «Неа, они сказали, что всегда должны быть указаны другие сопутствующие заболевания. Ковид вызывает осложнения, которые затем уносят жизни. Например, ковид вызывает пневмонию, которая переходит в ОРДС — это самое распространенное осложнение».

«Хммм, я полагаю, что в NYT отстали, потому что CDC выявляет множество ошибок касательно завышения смертности. Многие смерти, которые связали с COVID-19, на самом деле были вызваны другими причинами», — объясняет @MichelleHelm18.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

«Вы должны показывать статистику из расчета на душу населения, а не давать общие цифры. Мы все очень устали от нытья США — вы большая страна. Вы можете справиться», — заявил пользователь под ником @jkesil2.

Напомним, группы экспертов предсказывают резкое снижение заболеваемости COVID-19 в США к концу июля.

Даже при сценариях, предполагающих разочаровывающие расчеты, количество новых случаев заражения SARS-CoV-2, госпитализаций и летальных исходов значительно снизится к концу июля и в последствии продолжит падать. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Белого дома.