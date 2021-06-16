Парламент Литвы 15 июня принял резолюцию с требованием от России компенсации за ущерб, который якобы был понесен республикой в советский период. Советский период истории Литвы литовскими политиками назван «советской оккупацией». Резолюцию поддержали 103 депутата, трое воздержались, и один выступил против, сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Резолюция носит характер политической декларации и не является документом, который обязует власти Литвы к каким-либо действиям. В соответствии с документом, в России якобы распространяется дезинформация об исторических событиях и отрицается факт «советской оккупации» и нанесенный ущерб. Принятие документа приурочено к 80-летию начала в июне 1941 года сталинских высылок из Литвы, которая в 1940 году вошла в состав СССР.

Новость обсудили в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Многих возмутило требование литовских депутатов. Люди порекомендовали литовским политикам для начала возместить России финансовые вложения в инфраструктуру Литовской ССР.

«У царя Гороха ещё потребуйте! Смешные люди!» — написала Яна К.

«Украине надо тоже выставить «претензии»: за пятую экономику в Европе, за ядерное оружие, за работающие заводы и т. д., вперед», — призвал Kolyan J.

«Боже, но это уже полный дебилизм», — отреагировал Jogan F.

«Литва уже лет 10 «требует». Что-то вы с этой новость припозднились», — добавила Татьяна М.

«Согласен, тогда пусть вернут то, что построил «совок» за те годы. Тогда будет справедливость», — пишет Niar_You.

«Попутались шпротники», — добавил Юрий Н.

Седьмая сессия Верховного Совета СССР в августе 1940 года в Москве, во время которой страны Прибалтики были официально включены в состав Советского Союза

«А украинские олигархи не хотят гражданам Украины выплатить репарации за 30 лет оккупации?» — поинтересовался Cocicki Coco.

«Пусть сперва выплатят компенсации за дороги, заводы, фабрики за отстроенный жилищный фонд, за поднятое сельское хозяйство советской власти, а потом вякают», — отметил dred Reler.

«Тогда Литва и ей подобные пусть выплатят стоимость всех промышленных, и не только, объектов, построенных при СССР и оставленных им бесплатно», — пишет Zhuk.

«Ну пусть тогда компенсируют, что было вложено в их экономику при СССР. Думаю ещё должны останутся. Хотел бы напомнить, что РФ после распада Союза, взяла на себя союзный долг», — написал Oleksandr Aleksandr.

«Да ну, потребовали? Компенсацию? А где заседает сейм? А-а-а, наверное, во дворце сейма, построенном во время так называемой «советской оккупации» в 1976−80-х гг. по проектам местных (!) архитекторов. Ну, не каждый гордый народец выдержит такое «тяжкое бремя оккупации», когда денег СССР не жалел на Прибалтику. Надо России, как правопреемнице СССР, взять пример с «цивилизованных европейцев» и потребовать также репарации за напрасно потраченные вложения в течение 70 лет в экономики таких республик! И добавить пункт об уничтожении всех оккупационных коммуникаций, зданий и инфраструктуры. И пусть собирают свой сейм у костра из го*на и палок», — отметил Джэйсон С.

МАММ / МДФ Город Электренай возник как посёлок городского типа при строительстве тепловой конденсационной электростанции. Литовская ССР. 1968

«Россия: напомните о своём обращении через 300 лет», — иронизирует Андрей К.

«Верните «советскую оккупацию — мы от вашего капитализма подыхаем, как мухи», — добавил Сергей Р.

«Начнём с оккупации литовским княжеством земель Белоруссии, Украины и русского Смоленска и потребуем дружно компенсацию с Литвы», — пишет Dominika S.

«Шпротники тоже начали вякать, пора их на место ставить», — пишет Вован Д.

«Хорошо что-то требовать, когда за спиной НАТО!» — отметила одна из читательниц.

«Россия «требует компенсацию» от Литвы, за построенные оккупационным советским союзом литовские дома, литовские заводы», — с иронией подытожил andy77.

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МАММ / МДФ В книжном магазине. Литовская ССР, 1960-е

Напомним, аналогичная резолюция была принята парламентом Литвы год назад, 16 июня 2020 года. За нее проголосовали 114 депутатов. Сейм Литвы потребовал от России «выплатить компенсацию за оккупацию СССР». Год назад данное требование было приурочено к «80-летию оккупации Литвы».