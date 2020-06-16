Вильнюс, , 15:04 — REGNUM В парламенте Литвы сегодня, 16 июня, голосами 114 депутатов Сейм Литвы в очередной раз потребовал от России «выплатить компенсацию за оккупацию СССР», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такое требование добиваться «компенсации за оккупацию» изложено в принятой резолюции по случаю «80-летия оккупации Литвы». В тексте документа также высказывается осуждение России «за попытки переписать историю Литвы».

Во время голосования по этому вопросу не было ни противников, ни воздержавшихся. «За» проголосовали правящая партия Союза крестьян и зелёных Литвы (42 голоса), оппозиционные «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (31 голос), смешанная фракция (12 голосов), оппозиционная фракция «Саюдиса либералов» (8 голосов), правящие фракции Избирательной акции поляков Литвы, которая прошла в парламент в составе с Русским альянсом (7 голосов) и Социал-демократической партии труда (7 голосов), а также оппозиционная фракция Социал-демократической партии Литвы (6 голосов).

«За» резолюцию с требованием к России о «компенсацию за оккупацию» проголосовали:

Вида Ачене;

Мантас Адоменас;

Виргилиюс Алекна;

Вилия Алекнайте Абрамикене;

Римас Андрикис;

Арвидас Анушаускас;

Аушрине Армонайте;

Аудронис Ажубалис;

Валюс Ажуолас;

Кястутис Бацвинка;

Витаутас Бакас;

Линас Бальсис;

Кястутис Барткявичюс;

Рима Башкене;

Юозас Баублис;

Антанас Баура;

Бронюс Брадаускас;

Раса Будбергите;

Валентинас Букаускас;

Гуода Бурокене;

Альгирдас Буткявичюс;

Виктория Чмилите-Ниельсен;

Римантас Дагис;

Ирена Дягутене;

Альгимантас Думбрава;

Ауримас Гайджюнас;

Дайнюс Гайжаускас;

Айсте Гедвилене;

Эугениюс Гентвилас;

Арунас Гумуляускас;

Ирена Хаасе;

Аудроне Янкувене;

Йонас Ярутис;

Збигнев Едински;

Людас Йонайтис;

Эугениюс Йовайша;

Сергеюс Йовайша;

Витаутас Юозапайтис;

Ричардас Юшка;

Витаутас Камблявичюс;

Дарюс Каминскас;

Рамунас Карбаускис;

Лауринас Касчюнас;

Дайнюс Кяпянис;

Витаутас Кярнагис;

Гинтаутас Киндурис;

Альгимантас Киркутис;

Ванда Кравчёнок;

Аста Кубилене;

Андрюс Купчинскас;

Пауле Кузминцкене;

Габриэлюс Ландсбергис;

Йонас Лиесис;

Михал Мацкевич;

Миколас Маяускас;

Кястутис Масюлис;

Бронисловас Матялис;

Лаймуте Маткявичене;

Антанас Матулас;

Андрюс Мазуронис;

Рута Милюте;

Радвиле Моркунайте-Микуленене;

Альфредас Стасис Науседа;

Андрюс Навицкас;

Моника Навицкене;

Арвидас Някрошюс;

Пятрас Нявулис;

Аушрине Норкене;

Чеслав Ольшевски;

Андрюс Палионис;

Аушра Папиртиене;

Раса Пятраускене;

Викторас Пранцкетис;

Миндаугас Пуйдокас;

Эдмундас Пупинис;

Витаутас Растянис;

Юргис Разма;

Юозас Римкус;

Викторас Ринкявичюс;

Ирина Розова;

Альгимантас Саламакинас;

Паулюс Саударгас;

Валериюс Симулик;

Римантас Синкявичюс;

Гинтаре Скайсте;

Саулюс Сквернялис;

Кястутис Смирновас;

Лаурас Стацявичюс;

Лявуте Станювене;

Казис Старкявичюс;

Гинтарас Стяпонавичюс;

Зенонас Стрейкус;

Альгис Стрельчюнас;

Довиле Шакалене;

Риманте Шалашявичюте;

Стасис Шедбарас;

Аудрис Шимас;

Ингрида Шимоните;

Агне Ширинскене;

Леонард Талмонт;

Рита Тамашюнене;

Томас Томилинас;

Стасис Туменас;

Повилас Урбшис;

Гинтарас Вайчекаускас;

Она Валюкявичюте;

Пятрас Валюнас;

Эгидиюс Варейкис;

Йонас Варкалис;

Гединимас Василяускас;

Аурелиюс Верига;

Антанас Винкус;

Эмануэлис Зингерис;

Ремигиюс Жямайтайтис;

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Напомним, в тексте резолюции содержится осуждение современной России «за отказ признания оккупации», Россия осуждается за «попытки переписать историю Литвы», а исполнительную власть Литвы литовские депутаты призывают «добиваться от России компенсацию за оккупацию».