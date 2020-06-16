Вильнюс, 16 июня 2020, 15:04 — REGNUM В парламенте Литвы сегодня, 16 июня, голосами 114 депутатов Сейм Литвы в очередной раз потребовал от России «выплатить компенсацию за оккупацию СССР», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Такое требование добиваться «компенсации за оккупацию» изложено в принятой резолюции по случаю «80-летия оккупации Литвы». В тексте документа также высказывается осуждение России «за попытки переписать историю Литвы».
Во время голосования по этому вопросу не было ни противников, ни воздержавшихся. «За» проголосовали правящая партия Союза крестьян и зелёных Литвы (42 голоса), оппозиционные «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (31 голос), смешанная фракция (12 голосов), оппозиционная фракция «Саюдиса либералов» (8 голосов), правящие фракции Избирательной акции поляков Литвы, которая прошла в парламент в составе с Русским альянсом (7 голосов) и Социал-демократической партии труда (7 голосов), а также оппозиционная фракция Социал-демократической партии Литвы (6 голосов).
«За» резолюцию с требованием к России о «компенсацию за оккупацию» проголосовали:
Вида Ачене;
Мантас Адоменас;
Виргилиюс Алекна;
Вилия Алекнайте Абрамикене;
Римас Андрикис;
Арвидас Анушаускас;
Аушрине Армонайте;
Аудронис Ажубалис;
Валюс Ажуолас;
Кястутис Бацвинка;
Витаутас Бакас;
Линас Бальсис;
Кястутис Барткявичюс;
Рима Башкене;
Юозас Баублис;
Антанас Баура;
Бронюс Брадаускас;
Раса Будбергите;
Валентинас Букаускас;
Гуода Бурокене;
Альгирдас Буткявичюс;
Виктория Чмилите-Ниельсен;
Римантас Дагис;
Ирена Дягутене;
Альгимантас Думбрава;
Ауримас Гайджюнас;
Дайнюс Гайжаускас;
Айсте Гедвилене;
Эугениюс Гентвилас;
Арунас Гумуляускас;
Ирена Хаасе;
Аудроне Янкувене;
Йонас Ярутис;
Збигнев Едински;
Людас Йонайтис;
Эугениюс Йовайша;
Сергеюс Йовайша;
Витаутас Юозапайтис;
Ричардас Юшка;
Витаутас Камблявичюс;
Дарюс Каминскас;
Рамунас Карбаускис;
Лауринас Касчюнас;
Дайнюс Кяпянис;
Витаутас Кярнагис;
Гинтаутас Киндурис;
Альгимантас Киркутис;
Ванда Кравчёнок;
Аста Кубилене;
Андрюс Купчинскас;
Пауле Кузминцкене;
Габриэлюс Ландсбергис;
Йонас Лиесис;
Михал Мацкевич;
Миколас Маяускас;
Кястутис Масюлис;
Бронисловас Матялис;
Лаймуте Маткявичене;
Антанас Матулас;
Андрюс Мазуронис;
Рута Милюте;
Радвиле Моркунайте-Микуленене;
Альфредас Стасис Науседа;
Андрюс Навицкас;
Моника Навицкене;
Арвидас Някрошюс;
Пятрас Нявулис;
Аушрине Норкене;
Чеслав Ольшевски;
Андрюс Палионис;
Аушра Папиртиене;
Раса Пятраускене;
Викторас Пранцкетис;
Миндаугас Пуйдокас;
Эдмундас Пупинис;
Витаутас Растянис;
Юргис Разма;
Юозас Римкус;
Викторас Ринкявичюс;
Ирина Розова;
Альгимантас Саламакинас;
Паулюс Саударгас;
Валериюс Симулик;
Римантас Синкявичюс;
Гинтаре Скайсте;
Саулюс Сквернялис;
Кястутис Смирновас;
Лаурас Стацявичюс;
Лявуте Станювене;
Казис Старкявичюс;
Гинтарас Стяпонавичюс;
Зенонас Стрейкус;
Альгис Стрельчюнас;
Довиле Шакалене;
Риманте Шалашявичюте;
Стасис Шедбарас;
Аудрис Шимас;
Ингрида Шимоните;
Агне Ширинскене;
Леонард Талмонт;
Рита Тамашюнене;
Томас Томилинас;
Стасис Туменас;
Повилас Урбшис;
Гинтарас Вайчекаускас;
Она Валюкявичюте;
Пятрас Валюнас;
Эгидиюс Варейкис;
Йонас Варкалис;
Гединимас Василяускас;
Аурелиюс Верига;
Антанас Винкус;
Эмануэлис Зингерис;
Ремигиюс Жямайтайтис;
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Напомним, в тексте резолюции содержится осуждение современной России «за отказ признания оккупации», Россия осуждается за «попытки переписать историю Литвы», а исполнительную власть Литвы литовские депутаты призывают «добиваться от России компенсацию за оккупацию».