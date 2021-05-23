Светлана Шаповалова, 23 мая 2021, 15:38 — REGNUM В Забайкалье к известию о том, что цены на красную икру в России достигли 10-летнего максимума, отнеслись в основном с юмором.
«Конечно, печально, мы же завтракаем, обедаем и ужинаем только с лососевой икрой! По-другому никак!» — иронизирует читательница ИА «Чита.ру» N.
«Масло растительное золотое. Одна греча и туалетная бумага доступны населению», — отмечает другой участник обсуждения под псевдонимом «Злой Гений».
«Цены в магазине правда удивлять начали! Зарплата на прежнем уровне, а там… Скоро как в музей будем ходить, руками не трогать. Только посмотреть!» — пишет N.
«Время было голодное, хлеба не было, масло мазали прямо на колбасу», — приводит анекдот D.
«В СССР у нас на подоконнике трехлитровая банка красной икры стояла — сохла. Кроме шуток», — добавляет «Северная лиса».
«Поначалу тихой сапой повышали цены на незначительные продукты. Потом дошло до яиц. А дальше всё выше, и выше, и выше. Уже и сахар, и подсолнечное масло подорожало. Потом — икра красная, и затем будет икра чёрная и, конечно, икра заморская баклажанная. До горла достают», — заметил С.
Одним из самых популярных стал комментарии «Деда» по мотивам знаменитой пьесы Леонида Филатова: «Утром мажу бутерброд, сразу мысль, как народ!»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РБК со ссылкой на данные Росстата известили о том, что цены на красную икру в магазинах стали рекордными как минимум с 2011 года.
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