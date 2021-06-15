«Всех собрать и в космос...» — вопрос роспуска Рады не актуален — Зеленский
Вопрос о роспуске Верховной рады IX созыва на данный момент не актуален, заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 июня, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».
«Я считаю, что распускать сегодня Верховную раду нет смысла с точки зрения стабильности. Если депутаты голосуют и работают — прекрасно. А если не будут работать, тогда нет смысла в работе Верховной рады … Депутаты должны работать», — сказал он.
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Заявление Владимира Зеленского обсудили в сообществе «Сегодня» в видеохостинге YouTube. Многие раскритиковали Зеленского за его слова о «стабильности», подчеркнув, что украинский парламент нужно не просто распустить, а депутаты должны ответить за происходящее на Украине.
«Там не распускать надо, а гнать поганой палкой», — написала Лариса Д.
«Там к стенке всех с конфискацией наворованного у народа», — добавил Володя.
«Там не распускать, там пересажать половину той всей банды. Господи, кого мы выбрали?» — отреагировал Дмитрий Щ.
«Они уже и так «распущены», куда дальше. Один маразм», — пишет Olena P.
«Ему такая Рада нужда, — пляшут под его продажную дудку», — отметил читатель Mio Cell.
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«Работают, спора нет. Только не на благо украинского народа, а в своих интересах и интересах олигархов», — написал Максим Р.
«Сажать их надо за предательство страны», — призвал один из читателей.
«Какая стабильность? Зачем распускать воров? Не будет большинства, не будет кому голосовать за то, что нужно президенту. Клоака, а не ВР (Верховная рада — О. П.)», — отметил Klient Zhuk.
«Если распустит, то большинства не будет», — добавил Влад Х.
«Конечно же нет, потому что так американцы не сказали», — отреагировал Michael G.
«Шо, ещё не все успели продать? Тогда, конечно, лучше не мешать стабильно всё продавать и дарить. Какой же ты мерзкий лжец!!!» — отреагировала Надежда Л.
«Наоборот, всех собрать вместе с Кабмином и в космос, в один конец», — пишет Надежда Р.
«Работа депутата состоит в том, чтоб как можно больше своровать за 5 лет», — считает Максим Р.
«Ну хоть кто-то доволен ВР…» — добавил Bob.
«Ещё [Зеленский] не решил, как лучше сделать, чтобы остаться на второй срок», — пишет Ирина И.
«Их не распускать надо, а отстреливать! ВР и ОП (офис президента Украины — М. Р.) — это раковая неизлечимая опухоль на теле Украины! А что делают с такой опухолью? Правильно! Уничтожают!» — отметила Людмила Ш.
«Ну ведь мы ж видим, как они «працюють» (работают — М. Р.), — бродят по залу, болтают по мобилкам, по телефону вызывают проституток, покупают машины, выбирают машины, дома, места отдыха, покупают у коробейников бусики, браслетики, собираются группками, болтают, хохочут. Или вообще забили на работу. Какая работа? Гнать всех. Оставить 50 человек, отменить все льготы депутатские. Вот тогда посмотрим, как будут лезть к корыту или нет!» — подытожила Nina.
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