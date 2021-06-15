15 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина заслуживает того, чтобы быть одним из равных членов НАТО.

Мирослава Романенко, , 15:02 — REGNUM Украина заслуживает того, чтобы быть одним из равных членов НАТО, заявил 15 июня президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

Наколка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас должны приглашать… мы не должны проситься», — сказал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что Украина ведёт в отношении НАТО политику «желанного гостя».

«Политику, которую мы избрали на сегодня, политику «желанного гостя», а не просто бегать, кричать, принимать какие-то законы, вешать плакаты… я считаю, что у нас другая политика, она правильная», — сказал он.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «Первый независимый» и «112 Украина». Также новость оценили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие подчеркнули, что вопрос НАТО нужно выносить на референдум, результат которого может не понравиться власти, так как люди будут против. Другие восприняли очередное заявление украинского лидера о НАТО с усталостью и иронией, отметив, что Украине уже дали ответ на вопрос относительно ее членства в альянсе.

«Клоун! Ты сначала выведи страну из кризиса, повысь уровень жизни пенсионеров, которые едва выживают на минимальной пенсии, а потом замахивайся на иное. В первую очередь народ должен жить достойно в мире и элементарном благополучии. Мы до сих пор платим военный сбор. А натовские базы на какие сборы содержать будем? Все страны-члены этого блока платят, а тебе что, членство на льготных условиях предоставят?» — отреагировала Надежда И.

Выступление Владимира Зеленского на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» President.gov.ua

«Верни Донбасс и Крым, сделай перепись населения, а потом проведи всеукраинский референдум — и узнаешь, чего хотят люди», — написал Олег С.

«А ты у людей поинтересовался, хотим мы туда или нет? Где референдум? Чего за всех решаешь? Лично я это НАТО в гробу видел. Внеблоковая, независимая держава. Точка», — пишет Василь П.

«А у народа спросили??? Об этом никто даже не поднимает вопрос. А почему? Да потому что боятся услышать ответ, который может быть «кому-то» невыгоден…» — отметил Николай Д.

«Главное, вовремя перекрасить советское оружие, подумаешь, полвека прошло, к стандартам НАТО всё подходит», — иронизирует Юрий М.

«Чего мелочиться — главой НАТО, а не его членом [должна стать Украина]!!!» — не без иронии добавил один из читателей.

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«Украина заслуживает лучшего президента, чем этот клоун!» — отметил Alex M.

«А большая часть населения против!!! Для достоверности дайте референдум», — призвал Геннадий С.

«А зачем НАТО такие «члены», когда страна и так выполняет всё, что они хотят, и притом ни гарантий, ни обязательств с их стороны не требуется?..» — не понимает Олег М.

«Да что ж такое, заело пластинку. Ему говорят — нет, а он — должны», — отреагировала Наталья Ч.

«Нарисуйте ему кто-нибудь бюджет NATO! Или он его оценивает с точки зрения неистощимого источника обогащения? Похоже, саммит NATO без Украины и собирался, чтобы решить, зачем им Украина. Судя по результатам, так ничего и не придумали», — добавил Владимир Г.

«Он — читака, что суфлер пишет — то и читает! А там уж думайте», — отметил Вячеслав К.

«Не дадим ПДЧ» — «Вы должны пригласить нас», — написал Сергей Ш.

«Он заговаривает лохов, которые будут обсуждать его слова неделями, пока они пилят бюджет и повышают тарифы…» — пишет читатель под псевдонимом Баширов Петров.

«Будет ор, когда проведет референдум и народ проголосует против с отрывом», — добавил Dmitriy.

Выступление Владимира Зеленского на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» President.gov.ua

«Заладил, как попугай, противно уже каждый день это нытье слушать», — отреагировал читатель AND 1.

«Потому что надо не «заслуживать», а достигать. А слуг нигде за людей не считают», — пишет Елена Д.

«Интересно, сколько у нас ещё территорий отвалится после его постоянных… [разговоров] про НАТО?» — поинтересовался Константин П.

«Мы тоже заслуживали лучшего! А получили… и теперь ждём, пока уйдет! Может, догадается, что пора!» — подытожила Вера В.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальному Киеву не дают план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России.