Мирослава Романенко, 15 июня 2021, 15:02 — REGNUM Украина заслуживает того, чтобы быть одним из равных членов НАТО, заявил 15 июня президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

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Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас должны приглашать… мы не должны проситься», — сказал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что Украина ведёт в отношении НАТО политику «желанного гостя».

«Политику, которую мы избрали на сегодня, политику «желанного гостя», а не просто бегать, кричать, принимать какие-то законы, вешать плакаты… я считаю, что у нас другая политика, она правильная», — сказал он.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «Первый независимый» и «112 Украина». Также новость оценили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие подчеркнули, что вопрос НАТО нужно выносить на референдум, результат которого может не понравиться власти, так как люди будут против. Другие восприняли очередное заявление украинского лидера о НАТО с усталостью и иронией, отметив, что Украине уже дали ответ на вопрос относительно ее членства в альянсе.

«Клоун! Ты сначала выведи страну из кризиса, повысь уровень жизни пенсионеров, которые едва выживают на минимальной пенсии, а потом замахивайся на иное. В первую очередь народ должен жить достойно в мире и элементарном благополучии. Мы до сих пор платим военный сбор. А натовские базы на какие сборы содержать будем? Все страны-члены этого блока платят, а тебе что, членство на льготных условиях предоставят?» — отреагировала Надежда И.

Выступление Владимира Зеленского на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов»
Выступление Владимира Зеленского на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов»
President.gov.ua

«Верни Донбасс и Крым, сделай перепись населения, а потом проведи всеукраинский референдум — и узнаешь, чего хотят люди», — написал Олег С.

«А ты у людей поинтересовался, хотим мы туда или нет? Где референдум? Чего за всех решаешь? Лично я это НАТО в гробу видел. Внеблоковая, независимая держава. Точка», — пишет Василь П.

«А у народа спросили??? Об этом никто даже не поднимает вопрос. А почему? Да потому что боятся услышать ответ, который может быть «кому-то» невыгоден…» — отметил Николай Д.

«Главное, вовремя перекрасить советское оружие, подумаешь, полвека прошло, к стандартам НАТО всё подходит», — иронизирует Юрий М.

«Чего мелочиться — главой НАТО, а не его членом [должна стать Украина]!!!» — не без иронии добавил один из читателей.

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«Украина заслуживает лучшего президента, чем этот клоун!» — отметил Alex M.

«А большая часть населения против!!! Для достоверности дайте референдум», — призвал Геннадий С.

«А зачем НАТО такие «члены», когда страна и так выполняет всё, что они хотят, и притом ни гарантий, ни обязательств с их стороны не требуется?..» — не понимает Олег М.

«Да что ж такое, заело пластинку. Ему говорят — нет, а он — должны», — отреагировала Наталья Ч.

«Нарисуйте ему кто-нибудь бюджет NATO! Или он его оценивает с точки зрения неистощимого источника обогащения? Похоже, саммит NATO без Украины и собирался, чтобы решить, зачем им Украина. Судя по результатам, так ничего и не придумали», — добавил Владимир Г.

«Он — читака, что суфлер пишет — то и читает! А там уж думайте», — отметил Вячеслав К.

«Не дадим ПДЧ» — «Вы должны пригласить нас», — написал Сергей Ш.

«Он заговаривает лохов, которые будут обсуждать его слова неделями, пока они пилят бюджет и повышают тарифы…» — пишет читатель под псевдонимом Баширов Петров.

«Будет ор, когда проведет референдум и народ проголосует против с отрывом», — добавил Dmitriy.

Выступление Владимира Зеленского на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов»
Выступление Владимира Зеленского на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов»
President.gov.ua

«Заладил, как попугай, противно уже каждый день это нытье слушать», — отреагировал читатель AND 1.

«Потому что надо не «заслуживать», а достигать. А слуг нигде за людей не считают», — пишет Елена Д.

«Интересно, сколько у нас ещё территорий отвалится после его постоянных… [разговоров] про НАТО?» — поинтересовался Константин П.

«Мы тоже заслуживали лучшего! А получили… и теперь ждём, пока уйдет! Может, догадается, что пора!» — подытожила Вера В.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальному Киеву не дают план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России.