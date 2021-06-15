В Крыму обсуждают возможность ужесточения антиковидных мер — за последнюю неделю в регионе фиксируется постоянный рост новых заболевших, а минздрав сообщил об увеличении числа тяжёлых больных COVID-19.

Rk.gov.ru Коронавирус. Крым

За последние сутки в Крыму подтвердили сразу 140 новых случаев заражения, тогда как неделей ранее фиксировалось 115 новых случаев в сутки. Растёт и число госпитализированных крымчан с коронавирусом — сейчас в ковид-стационарах находятся 1752 человека.

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Медики бьют тревогу — растёт число тяжёлых и очень тяжёлых больных ковидом, при этом в 90% случаев людей уже госпитализируют в тяжёлом состоянии после самолечения.

Glava.rk.gov.ru Коронавирус. Крым

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Врачи вновь напоминают, что единственный способ остановить распространение инфекции, сберечь своё здоровье и здоровье близких — прививка. Но пока жители Крыма в пункты вакцинации не спешат. Прививки получили лишь 265 183 человека, в том числе 197 897 — оба компонента вакцины, а для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60% населения полуострова — это 909 515 жителей.

Не способствует улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и отношение крымчан и туристов к исполнению действующих антиковидных ограничений — маски в транспорте и магазинах. По словам жителей, скорее исключение, чем правило, а о социальной дистанции уже никто и не вспоминает. Наступивший курортный сезон в таких условиях ситуацию может только усугубить.

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Власти предупреждают — ухудшение эпидобстановки чревато ужесточением ограничений, что может отразиться и на курортном сезоне.

«Ситуация возвращается, с каждым днём выявляется все больше зараженных коронавирусом, причем доля госпитализированных растёт. При сохранении положительной динамики по заболевшим у республики попросту не останется выбора — и все ограничения, вплоть до самых жестких, будут вынужденными, иначе в летний сезон с наплывом туристов система здравоохранения не справится», — цитирует «Крыминформ» источник в Совмине Крыма.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Аэропорт. Симферополь

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«Сейчас просто неприлично болеть ковидом при наличии вакцин», — комментируют новости в социальных сетях крымчане.

«Пусть больше зовут в Крым. Правительство будет миллионы считать, а народ страдать», — считает Наталья И.

«Почему против прививки? Из-за вредности?» — не понимает Михаил Ш. «антипрививочников».

»Пора загонять всех крымчан по домам и отменять работу магазинов с 1 июля, так как ломанутся люди заражаться от приезжих и разносить заразу — и пандемия примет необратимый характер. В летних заслуженных отпусках люди вместо отдыха будут сидеть в больницах и драться за аппарат ИВЛ, а также будут очереди в похоронные бюро, хоронить своих бабушек и дедушек, вместо праздника», — пытается призвать земляков к здравому смыслу Максим И.

«Не нужно нагонять и сеять панику», — считает Дмитрий М.

«Тех, кто не хочет вакцинироваться, того пусть и ограничивают», — предлагает Костя С.

Glava.rk.gov.ru Глава Крыма Сергей Аксёнов вакцинируется от коронавируса

«Пусть ограничивают поток туристов, а вакцинироваться или нет — это сугубо личное право. Я, например, не хочу и не буду», — считает Светлана М.

«Я привилась, но считаю, что люди сами должны выбирать, прививаться им или нет. Так как это добровольная прививка. И принуждать никто не имеет права. Я привилась, а мой муж наотрез отказался», — написала Оксана С.

«Послушайте учёных, а не политиков и сделайте правильные выводы», — призывает Любовь Б.

«Все те, кто яростно и отрицательно высказываются против прививки, — это ваше право. Но когда будете лежать в бреду под ИВЛ, вот тогда и приходят мысли о жизни и её прелестях», — пишет Андрей П.

«Вот так выглядит масочный режим и дистанция 1,5 м… А, нет, наверно, там вируса нет, это особая зона. Вирус в общественном транспорте, магазинах, где все должны в масках ходить… интересно, они все там вакцину сделали??? Почему двойные стандарты??? Где коронавирусные ограничения??? Может, хватит цирк устраивать для людей», — возмущена Виктория В.