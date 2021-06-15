Заявление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что границы Российской Федерации необходимо закрыть, пока пандемия коронавируса не пойдёт на спад, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 июня в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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«Правильно говорит! Игра с огнём, на кону жизни людей!» — считает Ольга С.

Многие пользователи считают, что политик прав и въезд на территорию страны действительно стоит закрыть ради обеспечения безопасности граждан России. Некоторые же, наоборот, уверены, что проблема с распространением новой коронавирусной инфекции уже давно не лежит в области границ.

«Что-то поздно опомнился. Уже давно бушует эпидемия, люди соблюдают меры, есть вакцина. Границы-то тут причём?» — задаётся вопросом Анна Ф.

Некоторые убеждены, что вокруг коронавируса разгорелась массовая паника. Люди подозревают, что вместо очередной волны случаев заболевания COVID-19 население накрывает волна истерии.

«И будем сидеть теперь с закрытыми границами всю жизнь? Может, хватит уже этой паники и истерики?» — пишет Irina M.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория свердловского областного Центра гигиены и эпидемиологии, в которой делают анализы на коронавирус

Часть граждан отмечают, что закрывать границы не имеет никакого смысла, потому что Россию одолевает уже внутренний вирус. Поэтому следует наладить работу с населением страны, которое по какой-то причине не охотно отзывается на призывы властей вакцинироваться.

«Границы тут совершенно ни при чём. Вирус давно активно циркулирует внутри страны. Нужно ужесточать меры к тем, кто не прививается. Не машины разыгрывать, а просто перекрыть доступ к различным услугам тем, кто до сих пор не привит. И не давать им передвигаться на курорты. Просто не сядешь в самолёт без прививки, не сядешь в поезд. Сразу пойдут делать. А для вакцинированных оставить доступ везде, ввести зелёные паспорта. Как это сделали в Израиле. И справились. Иначе в этом болоте будем ещё очень долго», — поделилась своим мнением Daria K.

Ряд комментаторов указывают на то, что главная проблема с распространением коронавируса в России заключается в том, что народ не доверяет властям в таком специфическом вопросе. Поэтому, убеждены пользователи, руководству Российской Федерации необходимо как можно скорее вернуть веру людей в свою компетентность.

«А может, просто российской власти доверие у людей культивировать? Не прививаются-то почему? Потому что чувствуют угрозу, не хотят внимать словам чиновников. А если будете кого-то принуждать, то о победе на выборах можете забыть», — пишет Евгений Ч.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Нашлись и те, кто убеждён, что лишь долгая и упорная борьба с распространением заразы позволит России покончить с пандемией, а резкие и недальновидные решения лишь умножат проблемы.

«Закрыть границы — это не выход из создавшейся ситуации. Независимо от нас, заболеваемость будет расти! Будут появляться новые штаммы, будут взлёты и падения. «Клин клином вышибают»! Самая лучшая вакцина — это время!» — отметил Aleksandr M.

Напомним, 13 июня лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо закрыть границы, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад.