Власти Украины назвали несколько условий, при выполнении которых они не будут выступать против запуска газопровода «Северный поток — 2». Соответствующую позицию правительства страны высказал 14 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Дипломат отметил, что «Северный поток — 2», по мнению Киева, — это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике, отсюда и требования.

«Условием запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины», — заявил Кулеба, уточнив, что это будет «честная компенсация» существующих угроз.

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Заявление Дмитрия Кулебы в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что не Украине в ее положении диктовать условия. В противном случае страна может вообще остаться без транзита газа по ее ГТС.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«А ведь началась вся эта игра с ГТС против России еще после первого майдана. Ведь говорили тогда умные люди, к чему приведут эти газовые игры, никто слушать не хотел. Теперь осталось только затылок чесать», — написала Надежда Н.

«М-да, сначала думал, что фейк, это слишком маразматично даже для наших политиков и Кулебы… Но по факту правда, эту чепуху он на официальной странице в твиттере накалякал, да еще и сказал, что обсуждал это в Берлине. Вот почему позорят нашу страну политики и дипломаты, а стыдно почему-то мне?» — задался вопросом Станислав М.

«Дойдет до того, что после смены Меркель и Макрона новые главы государств в Европе уже без былой «озабоченности» будут смотреть на Украину. Смотреть как на недоразумение, где воруют, грабят народ, отсутствуют закон и право… Всё-таки за 7 лет после «революции» (государственного переворота. — М. Р.), которую поддержал Запад (кстати, а каков им интерес был?), Украина получила ухудшение жизни по всем пунктам статистического анализа. Понятно, если в классе есть двоечник, его берут на поруки, прикрепляют сильных учеников. Но если ничего не происходит и двоечник уже получает колы, [то] реально его оставляют на второй год. Или переводят в школу для умственно отсталых. Алгоритм взаимоотношений никто не менял на любом уровне», — отметил Александр А.

«Он ещё и условия ставит?! Донбасс спроси для начала», — добавила Людмила В.

«Да кто им эту чушь в голову вбивает? Ведь 100 000% они сами не верят в то, что говорят!» — пишет Костя К.

«Украина — страна гордых власть имущих. Вот пусть перекроют газопровод, как перекрыли воду в Крым», — отметила Татьяна С.

«Уже всё без Украины решили, и вообще, кто будет слушать его? Транзит остановят и пустят в обход Украины, вот тогда мы все прозреем», — написал Андрей Николаевич.

«Все делают на благо своей страны. Только мы делаем всем назло», — отреагировала Ольга.

«Ой, сейчас Германия и Австрия скажут: ну раз Украина против, то мы послушно не будем пользоваться «агрессивным» газом», — иронизирует Оксана М.

«А чё, «Северный поток» через Украину проложили, что такие жесткие условия для запуска?» — интересуется Татьяна С.

«Нужно было соглашаться на сотрудничество с Россией и Германией, когда предлагали, а теперь поздно: поезд ушел — и орать «зрада» только осталось», — отметила Елена П.

«Первый газ в Европу через «СП-2» — и Украина как страна никому интересна не будет», — пишет Николай К.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

«Условием энергетической безопасности будет полная дебандеризация всей страны», — отметил Андрей И.

«Нет уж, это все. Приплыли, братцы. Это — как в дырявой резиновой лодке среди океана. По-моему, у страны уже и права голоса нет. Мы все в печенках сидим», — написал Валерий П.

«Кулеба, «друже» (дружище. — М. Р.), не в нашем положении сейчас выдвигать какие-либо условия!!! Довы***ваетесь, ваще останемся с голой *опой!!!» — подытожил Дмитрий Ч.

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