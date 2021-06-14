Киев, , 12:59 — REGNUM Власти Украины назвали несколько условий, при выполнении которых они не будут выступать против запуска газопровода «Северный поток-2».

Соответствующую позицию правительства страны высказал 14 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что «Северный поток-2», по мнению Киева — это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике, отсюда и требования.

«Условием запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины», — заявил Кулеба, уточнив, что это будет «честная компенсация» существующих угроз.

ИА REGNUM напоминает, что ранее чиновник заявил, что Киев готов к переговорам относительно компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска «СП-2», но просит западных партнеров учитывать, что власти Украины не согласятся на любой вариант.