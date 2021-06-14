Ирландский телеканал RTÉ, анонсируя матчи, которые состоялись 13 июня, продемонстрировал флаг Российской Федерации вместо флага Украины. Об этом со ссылкой на Football Hub 13 июня сообщает издание «Шарий.net». Уточняется, что на телеканале допустили ошибку только в отношении украинского флага. Флаги остальных стран, команды которых играли 13 июня, на ирландском телеканале указали верно.

Аполлинарий Васнецов. Бровары. Украина. 1885

Инцидент обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие с иронией восприняли инцидент на ирландском телеканале. Кто-то также отметил, что жители стран Запада такую страну, как Россия, знают хорошо, Украину, как правило, нет.

«Жестокие, разве так можно», — не без иронии пишет Анна Н.

«Это как Литва и Латвия. Многие ещё с советских времён уверены, что это одно и тоже», — добавил Jurij O.

«Это вам не лозунги под подкладкой [формы украинской сборной]. На всю страну «унизили» упоротых…» — отметил Константин П.

«А походу весь мир с Россией… Решили пустить по мирульвовских наливателей пива бесплатно», — написал Oleg Andreevich.

«Походу методички из Госдепа раньше времени спустили», — добавил Maxim F.

«Эдак тонко тролльнули… или не тонко?» — спросил Алексей П.

«Та нас всех из СССР на западе считают русскими», — отреагировала Елена К.

«По-любому «происки России», санкции в студию», — иронизирует Вадим М.

«Это знак, значит, скоро будут в составе РФ», — пишет Sergej S.

«Крым — это Украина, а Украина — Россия», — не без иронии добавил Вова Д.

«Они что-то знают», — написал Евгений Т.

Цитата из видео на YouYube Украину показали под российским флагом

«Ничего себе, Петров и Боширов и до ирландского ТВ добрались, куда катится мир», — иронизирует Ульяна К.

«А [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба говорит, что нас везде знают и весь мир с нами. Врёт наверное», — отметил Юра К.

«Британские военные не так же просто заявляли, что десантировались на заднем дворе России во время учений на Украине. Они-то знают», — добавил Сергей Е.

«Два раза — это не случайность. G7, надеюсь, ещё не разбежались? Необходимо отреагировать и назначить расследование», — пишет Леонид К.

«Потому что не знают они, что такое Украина. Ну не знают. Я пыталась объяснить. Перечислила все граничащие страны. На меня смотрели глаза больного оленя. В результате они сказали, что Украина — это Russia. Вот её знают…» — отреагировала Елена Л.

«Фрейда никто не отменял», — не без иронии отметила Natalia M.

«Встреча Байдена и Путина ещё не произошла, а европейские страны уже отдали Украину России», — написал Владислав М.

Цитата из кф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. Россия — Украина — Польша Веселье

«Тема становится мейнстримом. Украина под флагом России…» — добавила Ирина Т.

«Недаром, видать, мистер Сурков сказал, что Украина уже начала движение в состав России. Только это мало кто понимает?» — поинтересовался Александр Сергеевич.

«Заявление европейских лидеров о том, что «хватит бесплатно кормить Украину на налоги наших граждан», приобретают новые черты, — уже пошли намеки с понтом «мы не специально — недоглядел», — иронизирует Дмитрий И.

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Напомним, ранее, как сообщало издание «Шарий.net», на польском телевидении не поменяли флаги стран, анонсируя поединки Евро-2020, которые должны состояться 13 июня. После окончания заключительной встречи 12-го тура, телеканал TVP Sport показал календарь следующих матчей с неправильными флагами. На телеканале показали актуальный календарь матчей, при этом оставили флаги команд, которые играли 12 июня. Вследствие этого вместо флага Украины был продемонстрирован флаг Российской Федерации, вместо флага Нидерландов — флаг Бельгии. Также в результате путаницы с флагами Англия оказалась Уэльсом, Хорватия — Швейцарией, Австрия — Данией, Северная Македония — Финляндией.

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