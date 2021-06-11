11 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили новость о том, что посетителей львовской фан-зоны Lviv Fan Festival безвозмездно угостят пивом за каждый гол сборной Бельгии в ворота сборной России в матче команд на чемпионате Европы.

Оксана Переможенко, , 19:35 — REGNUM Посетителей львовской фан-зоны Lviv Fan Festival безвозмездно угостят пивом за каждый гол сборной Бельгии в ворота сборной России в матче команд на чемпионате Европы, сообщается в Instagram мероприятия. Уточняется, что за забитые бельгийцами мячи будет наливаться по 100 кружек пива. Посетителям фан-зоны предлагается посмотреть футбол и выпить за здоровье полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне и форварда «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

Слава Украине Национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ». В социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» новость прокомментировали читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих негативно и в то же время с иронией оценили данную затею. Люди отметили, что болеют обычно «за», а не «против».

"Т. е. это двойной профит. Одни бандеровцы потеряют на этом денег, а другие — здоровье. Дайте 10 таких акций», — написал Дмитрий F.

«Наверное, пиво просроченное. Ну и придумали, как сбагрить и пиарнуться…» — добавил Kyrortnik.

«Пора уже официально переименовываться в Анти-Россию, и тогда все встанет на свои места», — пишет Alexander L.

«Пойду поставлю на победу России», — добавил Vladimir.

«Хотя начиная с 2014 года маразм крепчал, ну просто какая разница, шо там у России. Нам бы о себе позаботиться, ну нет, наша радость в том, что Бельгия будет забивать гол России», — отметил Саня.

Психиатрическая больница Цитата из х∕ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

«И мне говорят, что у нас не нацизм, а национализм», — отреагировал Олег Н.

«А каким образом это повлияет на результативность украинской сборной?» — поинтересовался Lota.

«России надо крупно проиграть 20:0, чтобы спились дурики…» — написал Евгений.

«А Львов — это Бельгия? Молодцы, бельгийцы!!!» — отреагировал Алекс.

«Маразм дебилов растет в геометрической прогрессии, ну, кто следующий, ещё дебильнее?» — спросил Николай Н.

«Они бы лучше бесплатно наливали, когда забивает Украина. Как в любой нормальной стране, болеют за, а не против, — отметил Roman.

«В дурдоме всё стабильно, хотя нет! Прогресс — пиво обещают. Что, таблетки закончились?» — спросила Анжелика И.

«Это чтоб оправдать трансляцию, а то скажут «агрессора» рекламируют?» — поинтересовался Михаил П.

«Что-то мне подсказывает, что пива никто не выпьет, слишком большие надежды», — отметил Пётр К.

«А Бельгия к чему тут? Кастрюли вечно из-за чьей то спины гавкают», — написал Vitali Z.

«Зря это они так. Почку потом не продать в Европу после пива. ЕС против пития пива украинцами!» — пишет Сергей Л.

«Потом в очереди в нужник торчать будут», — добавила Катя И.

«Могли бы за своих бесплатно угощать. Вот оно затуманенное сознание. Несчастные люди, чужими зрадами жить», — отметил Alex V.

«А если наоборот? Пиво будут отбирать?..» — спросил Виктор З.

«А за каждый гол России? По *опе бить будут? Как бы не прогореть этой фан-зоне, — все трезвые и с битыми *опами», — иронизирует Галина Р.

«Что можно ожидать от людей, наносящих нацистские лозунги на футболки сборной? Впрочем, на юродивых обижаться грех», — отметил Alexander S.

«Разжигание ненависти, вот чего добьется этот хозяин пива. Лечить таких людей нужно», — отреагировал Алексей Г.

«Господи, какие они смелые и злобные, когда на расстоянии. Смотрите, не подавитесь. Желчь с пивом — сомнительный напиток. Как всё чаще и чаще становится стыдно за земляков», — добавила Aleksandra T.

«Вот она, настоящая победа Украины над Великой сверхдержавой Россией. Бельгия обыграет русских в футбол…» — пишет Евгений Ч.

Медведь потешается над дураком Цитата Диафильм Про Иванушку-дурачка Студия Диафильм, Москва, 1968 г

«Чем дальше от России пытаются уйти, тем ближе мозгами к селу», — добавил Andrew F.

«А что, россиянам есть дело, до того, что происходит в самой бедной стране Европы?» — поинтересовался Евгений Ж.

«Главная новость — в львовской фан-зоне будут транслировать матч по футболу с Россией, и вторая — в качестве отступных будут наливать бесплатное пиво…» — пишет Коля К.

«Это прекрасно! Россияне проиграют — хо*лы напьются в зюзю, что-нибудь натворят. Россияне выиграют — трезвые хо*лы что-нибудь натворят…» — подытожила Анна Ё.

Напомним, ранее бывший глава украинского института национальной памяти, депутат Рады Владимир Вятрович предложил футболистам сборной Украины по футболу набить на теле татуировку с надписью «Героям слава».

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