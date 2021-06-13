Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что столичные власти запускают программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет и начинают розыгрыш автомобиля для участников, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«А что, так можно было? А дальше, если будут ещё больше концертов и массовых мероприятий проводить, по торговым центрам толпами ходить, могут начать и квартиры разыгрывать», — предрекает Уллубий К.

Многие пользователи оказались в шоке от попыток московских властей убедить жителей столицы в том, что вакцинация им нужна. Люди считают, что это говорит о недоверии населения к руководству.

«А большего идиотизма уже придумать нельзя? Вы что страну позорите? Не можете людей убедить в том, что вакцинация необходима, лучше тогда уж не тужьтесь, передайте ответственность более компетентным людям», — пишет Наталия Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин

Часть граждан напомнила, что ещё совсем недавно московские власти устраивали масштабные увеселительные мероприятия, а теперь вновь вводят ограничения. Люди считают, что российское руководство крайне непоследовательно в своих действиях, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Очередная разводка наших властей. Чиновники своими алчными действиями допустили резкий рост заболеваемости коронавирусом, а теперь лихорадочно ищут замануху, чтобы вакцинировать население. Мозги надо вакцинировать нашим чиновникам, и тогда можно побороть коронавирус. Наша власть хвалилась на весь мир, что благодаря предпринятым мерам она добилась перелома в борьбе с заразой и даже начала на радостях закатывать грандиозные митинги и концерты», — поделился своим мнением Юрий Ф.

Часть людей всё же отмечают, что подобные попытки могут иметь место и к ним уже прибегают в странах Запада.

«Копируют американцев. Но это не такая уж и плохая идея, чтобы стимулировать людей вакцинироваться», — написала Galina A.

Ряд комментаторов считают, что розыгрыш автомобиля может оказаться подставным. Граждане заявляют, что лучше бы деньги для конкурса были перенаправлены на помощь нуждающимся людям.

madaise Игрушечные автомобили

«Сами и будут выигрывать. Или нужные им люди. Лучше бы простым гражданам повысили зарплату, а пенсионерам — пенсию. А так это всё выглядит противно», — считает Елена Г.

Нашлись и те, кто указал на очевидную несправедливость, ведь розыгрыш автомобиля происходит в Москве, а прививается вся страна.

«А почему только в Москве? В Самаре, к примеру, люди уже не такие особенные? Машину им разыгрывать не надо? Что это за подход такой элитарный?» — задаётся вопросами Евгений Ч.

Напомним, 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своём сайте, что столичные власти запускают программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет и начинают розыгрыш автомобиля для участников.