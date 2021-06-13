Исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, согласно которому идею введения в России фиксированной ежемесячной выплаты в 30,1 тысячи рублей гражданам со стороны государства (безусловного базового дохода) поддерживает половина респондентов, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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"Сначала экономику сделайте конкурентной, иначе это приведёт к повышению цен в магазинах. Ведь на рынке конкуренция отсутствует, как таковая, её заменили картельные договоренности», — указал Алексей Б.

Многие пользователи согласились с тем, что дополнительные три десятка тысяч рублей к общей зарплате станет для граждан России действительно полезной помощью, которая снимет множество экономических вопросов в обществе.

«30-ка к зарплате — это неплохо, хоть овощи с фруктами и мясо можно будет позволить», — считает Александр Б.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что денежная помощь от государства нужна, но не стоит её выдавать всем подряд и просто наличными средствами. Граждане считают, что лучшим вариантом станет полная оплата всех коммунальных счетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

«Ну вот это будет доход! Будут платить за коммуналку, кредит, еду в магазине. Ну и естественно многие просто перестанут нормально работать. Это станет серьёзной проблемой. Лучше гасить коммуналку за счёт этих выплат, например. Эти деньги в обход граждан пускать на оплату их коммуналки», — написал Николай П.

Отдельные пользователи указали, что раздача денег станет для продуктовых сетей возможностью вновь поднять цены в магазинах, причём в этот раз стоимость продуктов подскочит в разы.

«Лучше не стоит этого делать, всё сразу поднимется в цене, наглядный пример уже был: сделали подачки народу во время карантина и сразу все цены поползли вверх», — отметил Dima S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Часть людей попросту не поверили в возможность подобных выплат со стороны государства. Люди напомнили, что российские власти уже не раз обводили народ вокруг пальца, а надвигающиеся выборы вносят ещё большие сомнения.

«На всё есть своя критика. Но скажите, иметь столько бедных пенсионеров — это нормально для богатейшей страны? Или столько работающих за минималку — это нормально? Речь о десятках миллионов людей, которые уже не верят никаким обещаниям. Вернуть их доверие — вот задача для власти, важнее, чем все внешнеполитические вместе взятые», — поделился своим мнением Валерий В.

Нашлись и те, кто считает, что экономика Российской Федерации не выдержит такой благотворительности.

«Пока у нас не будет государственного регулирования цен и правил экспорта стратегической продукции, никаких доплат и выплат не хватит, чтобы раздать деньги всем нуждающимся гражданам России», — пишет Ruslan T.

Напомним, РИА Новости опубликовало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, согласно которому идею введения в России фиксированной ежемесячной выплаты в 30,1 тысячи рублей гражданам со стороны государства (безусловного базового дохода) поддерживает половина респондентов.