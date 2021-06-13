«Вернуть доверие народа — вот главная задача для российской власти»
Исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, согласно которому идею введения в России фиксированной ежемесячной выплаты в 30,1 тысячи рублей гражданам со стороны государства (безусловного базового дохода) поддерживает половина респондентов, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».
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"Сначала экономику сделайте конкурентной, иначе это приведёт к повышению цен в магазинах. Ведь на рынке конкуренция отсутствует, как таковая, её заменили картельные договоренности», — указал Алексей Б.
Многие пользователи согласились с тем, что дополнительные три десятка тысяч рублей к общей зарплате станет для граждан России действительно полезной помощью, которая снимет множество экономических вопросов в обществе.
«30-ка к зарплате — это неплохо, хоть овощи с фруктами и мясо можно будет позволить», — считает Александр Б.
Некоторые комментаторы пришли к выводу, что денежная помощь от государства нужна, но не стоит её выдавать всем подряд и просто наличными средствами. Граждане считают, что лучшим вариантом станет полная оплата всех коммунальных счетов.
«Ну вот это будет доход! Будут платить за коммуналку, кредит, еду в магазине. Ну и естественно многие просто перестанут нормально работать. Это станет серьёзной проблемой. Лучше гасить коммуналку за счёт этих выплат, например. Эти деньги в обход граждан пускать на оплату их коммуналки», — написал Николай П.
Отдельные пользователи указали, что раздача денег станет для продуктовых сетей возможностью вновь поднять цены в магазинах, причём в этот раз стоимость продуктов подскочит в разы.
«Лучше не стоит этого делать, всё сразу поднимется в цене, наглядный пример уже был: сделали подачки народу во время карантина и сразу все цены поползли вверх», — отметил Dima S.
Часть людей попросту не поверили в возможность подобных выплат со стороны государства. Люди напомнили, что российские власти уже не раз обводили народ вокруг пальца, а надвигающиеся выборы вносят ещё большие сомнения.
«На всё есть своя критика. Но скажите, иметь столько бедных пенсионеров — это нормально для богатейшей страны? Или столько работающих за минималку — это нормально? Речь о десятках миллионов людей, которые уже не верят никаким обещаниям. Вернуть их доверие — вот задача для власти, важнее, чем все внешнеполитические вместе взятые», — поделился своим мнением Валерий В.
Нашлись и те, кто считает, что экономика Российской Федерации не выдержит такой благотворительности.
«Пока у нас не будет государственного регулирования цен и правил экспорта стратегической продукции, никаких доплат и выплат не хватит, чтобы раздать деньги всем нуждающимся гражданам России», — пишет Ruslan T.
Напомним, РИА Новости опубликовало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, согласно которому идею введения в России фиксированной ежемесячной выплаты в 30,1 тысячи рублей гражданам со стороны государства (безусловного базового дохода) поддерживает половина респондентов.