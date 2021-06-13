Решение руководителей части учебных заведений Москвы о том, чтобы студенты будут сдавать сессию и проходить аттестацию удалённо после объявления нерабочих дней в столице, вызвало негодование среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

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"Зато вчера концерт в честь праздника «День России» устроили в Москве. А, да, это же другое!» — возмущается Елена С.

Многие пользователи пришли к выводу, что всё повторяется вновь и ужесточение мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции будет только возрастать. Люди убеждены, что пик «борьбы» придётся на период выборов в Государственную думу России.

«А мне кажется, что чем будут ближе выборы, тем жёстче будут вводиться меры по борьбе с распространением коронавируса», — предполагает Вадим А.

Некоторые комментаторы напомнили, что московские власти, по сути, встают на те же грабли, что и в 2020 году. Люди считают, что подобные ограничения не приносят существенной пользы и решать проблему необходимо иными способами.

«Ну и чем же это поможет? В прошлый раз вводили все эти ограничения, и ни на что это не повлияло. Метро тогда закройте, раз уж на то пошло. Но ведь нет, холопы должны страдать и слушаться. Смысл в этом», — пишет Олег Е.

Mos.ru В московском метро

Часть людей отмечают, что сдача экзаменов в дистанционном формате — это изматывающая процедура, которая только усложняет учебный процесс, мешает студентам учиться и проходить соответствующие тестирующие процедуры.

«Г-н Собянин, а вы пробовали сдавать экзамены дистанционно, когда камера на протяжении нескольких часов считывает каждое движение зрачка, когда нельзя ни встать, ни попить, ни сходить в туалет, не отвлечься на шум за дверью комнаты. Ах да, комната тоже должна быть как на ладони. Иначе прога сдачу не засчитывает. За что же именно бедные студенты должны страдать больше всех?» — задаётся вопросом Masha A.

Ряд пользователей пришли к выводу, что гражданам России нужно просто всем вместе переболеть, чтобы зараза перестала влиять на жизнь страны.

«Пока все не переболеем, так и будет. Зачем тянуть резину? Уже давно бы все переболели, если бы не всякие ограничения», — считает Михаил Б.

Irinazybina Студенты

Другие уверены, что для победы над коронавирусом необходимо всем вместе вакцинироваться. В результате коллективный иммунитет позволит победить пандемию.

«Чтобы не было этого, надо прививаться! А то у нас и вакцины есть нескольких видов, а прививаться не хотят! Тогда и носите маски, а если так пойдет, то и опять карантин введут! Вон на Западе дохнут от Файзера, но всё равно прививаются, потому что там жёстче, там капитализм. Не привился, значит, не работаешь. А раз не работаешь, значит, с голоду сдохнешь! У нас немного по-другому, слишком мягко относятся к людям! А надо, как на Западе, очень жёстко!» — поделился своим мнением Георгий К.

Напомним, 13 июня руководство некоторой части учебных заведений Москвы решило после объявления нерабочих дней в столице, что студенты будут сдавать сессию и проходить аттестацию удалённо.