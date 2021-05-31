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Mil.ru Флаги России и США

Планетарный сдвиг

Пришла пора сдвинуть, наконец, планетарную рамку международного сотрудничества. И вырваться из скучного политкорректного застоя и набора шаблонов и иллюзий прошлого, которые и Америку, и Россию одинаково тащат к гарантированному взаимному уничтожению.

Для этого Женева и 16 июня являются идеальным местом и временем. Именно здесь Россия, как мировой планетарный игрок, определяющий будущее мира, может предъявить принципиально новую повестку, предложив долгосрочные стратегические цели с перспективой реализации за границами 2050 года — создать планетарные архипелаги сотрудничества, образующие инфраструктуру общего дела следующих поколений. Именно такой подход является адекватным использованием геостратегических реалий XXI века.

Все разговоры, которые ведет западно-ориентированная тусовка, что Россия агрессивна по отношению к Америке, так как немощна, ничего не производит, кроме никому не нужной нефти и оружия, бессмысленны.

Alexey M Женева

Во-первых, нефть и высокоточное оружие — это элементы продуктовой матрицы для производства всего. Правда, для этого нужны соответствующие управленцы не из РАНХиГС и не из «Вышки». Во-вторых, разговор про ненужность нефти и оружия обычно ведет противник перед войной, когда сильно потребуются и нефть, и оружие. В-третьих, стратегические переговоры — это, прежде всего, демонстрация превосходства интеллектуального замысла, как в своеобразных российско-американских корпорациях, где все R&D (наука и интеллектуальное содержание) наши, а реализация американская. Вот и сейчас нам необходимо обнаружить свой интеллектуальный глобально-стратегический замысел справедливого мира будущего по-русски — мира Razvitie.

Для отработки новой планетарной рамки международных отношений необходимы стратегисты доверия. Те, кто могут непрерывно работать над долгосрочными проектами и созданием архипелагов сотрудничества. Те, кто резко преобразят климат и атмосферу в мире.

И разумеется, со стороны России все это возможно исключительно в случае реализации гениальной интуиции Путина про рывок, суть которой мы описали в предыдущем докладе Группы рывка «"Но нам нужен с вами рывок…». Почему гениальное путинское видение рывка никак не получается реализовать?».

White House Джо Байден и Владимир Путин. 2011

Ставки предельно высоки. Речь идет о самом существовании России и США-«Америки». И напомним, что 40 лет назад подобной уникальной ситуацией ни США, ни СССР воспользоваться не сумели. Зато это смог сделать Китай.

Только фамилии тогда были не Путин и Байден, а Андропов и Рейган.

В марте 1983 года США объявили Стратегическую оборонную инициативу (знаменитую СОИ, SDI — Strategic Defense Initiative), также известную как «Звездные войны».

Советское руководство, как, впрочем, и изображала американская пропаганда, увидело в СОИ исключительно милитаризацию космоса и брутальную угрозу, не сумев разглядеть в той инициативе возможность совместного синхронизированного сверхиндустриального рывка США и СССР при сохранении разности идеологических систем.

Закончился тот дефолт рывка не только распадом великого Советского Союза, но и скучным долларово-военным одиночеством всем надоевшего «царя горы» — США, которые Трамп так и не сделал пока великими.

Мусорная повестка ведет к взаимному гарантированному уничтожению

Чем ближе встреча президентов в Женеве, тем сильнее пытаются затолкать мировых лидеров в мусорную повестку обнуления. Здесь и Навальный с Протасевичем, и Беларусь с Украиной, и соблазнение повторяющейся в виде фарса и поэтому дутой Ялтой 2.0. Здесь и пустое противопоставление возможной «сладости» российско-американских отношений Китаю с разыгрыванием России как обреченной присоединяться то к КНР, то к США… И еще с десяток тем, включая рудименты и атавизмы пещерных проблем ядерного выживания середины прошлого века.

В этой ситуации критически важно переработать информационный мусор и выйти за пелену стереотипов, которые лишают как Россию, так и Америку суверенности и, следовательно, прямо бьют по их целостности и угрожают обеим внутренним распадом. Это определяется парадоксальным стремлением каждой из держав усиливаться за счет ослабления другой, что по принципу положительной обратной связи ведет в пределе к их взаимному уничтожению.

Напомним, что проблема взаимного гарантированного уничтожения, более чем ярко отображаемая в аббревиатуре MAD (Mutually Assured Destruction, «безумные»), возникла в разгар Холодной войны вовсе не из-за ядерного оружия, а из-за самого стремления уничтожать друг друга и уничтожить. Только теперь это стало возможным с помощью другого, несопоставимо более мощного, консциентального оружия — оружия, поражающего сознание со сломом продуцируемой им идентичности.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

Намерения США здесь очевидны. Америке важно направить за океан социально-политическую революцию в формате экспорта демократии, сохранив за собой знание-технолого-антропологическое лидерство. Здесь в России для такой радикальной революции все готово. Тем более что при всем доминировании сегодня пропагандистской «антипиндосовской» риторики, роль Америки в ориентациях российских элит по-прежнему колоссальна: США для большинства из них — Мекка и маяк цивилизационного будущего. Никакие «рисет» тут не помогут, и еще более опасны аналогии с детантами и мировоззренческими разоружениями, за которыми неотвратимо бредет очередная «катастройка».

Америка, разделяя двойное поле знаниево-технолого-антропологической и социальной революции, хочет действовать так же, как это сделала Британия еще в конце XVIII — начале XIX века. С точки зрения выдающегося историка Эрика Хобсбаума, Британия тогда оставила себе промышленную революцию, сбросив во Францию революцию политико-социальную, в результате навсегда похоронив мировое лидерство Франции. Эта сдвоенность индустриально-технологической и социально-политической революций — фундаментальный онтологический факт, за которым стоит важная марксема: диалектика взаимосвязи производительных сил и производственных отношений. Эта онтология при проекции на международные сценарии позволяет одним в нужный момент добывать вкусные вершки, предоставив конкуренту довольствоваться бессмысленными корешками.

Россия, защищая и утверждая свой суверенитет, должна осознавать эту угрозу импорта революции и эффективно ей противодействовать.

С другой стороны, США сами крайне уязвимы, так как находятся в ситуации «подкожной» гражданской войны, обращая на самих себя, внутрь свое же экспортируемое оружие.

Название идеологической бациллы, которой Америка хочет заразить весь остальной мир, — это взбесившиеся меньшинства, которые хотят быть большинством и уничтожить предшествующую культуру, строящуюся на фаллологоцентрической гетеронормативной патриархии. Главенство в мире должны получить женские гомосексуальные представительницы негритюда и сторонницы первозданно зеленой планеты. Это главенство должно остановить рост численности человечества и рождение детей. В оппозицию/дополнение к ним инициируются фашизоиды всех мастей. И неизвестно, какая идентичностная ересь является при этом более человеконенавистнической. Подвох здесь в том, что идеология прав и свобод индивида является очень-очень старой идеологической матрицей, которую Америка давно не подновляла ни идейно, ни организационно-институционально. А это чревато проблемами. Для сохранения в мире свой значимости и центропупичности (исключительности) идеология США должна постоянно обновляться, иначе она будет забыта и сброшена. Поэтому специально провоцируется вопль меньшинств для того, чтобы разыграть институциональное пиршество новых истерик по поводу прав и свобод.

Флаги ЛГБТ и Black Lives Matter х(сс) Elvert Barnesъ

На это Китай и Россия вынуждены отвечать единым защитным поясом традиционалистских идеологий по типу Ковчега традиций и культуры внутри своих стран и поддержкой тех культурных сообществ в США и Великобритания, которые хотят выйти за рамки традиционной британской и американской государственности. И уж совсем по-простому, когда Америка совсем «достанет», Россия вдруг окажется не против, если, к примеру, на базе штата Юты возникнет новое независимое государство Мормония, если Техас — штат одинокой звезды — превратится в другое самостоятельное государство, если в резервациях коренных американцев возникнет Навахия, а по всей территории США прорастет исламская негритянская республика. В ответ на вопль новых гибридизированных, специально выведенных индивидуальных идентичностей в связи с новым типом бесноватости — проснутости (wokeism) Россия и Китай вынуждены будут отвечать признанием странных сообществ с наведенными идентичностями, заинтересованных в создании новых коллективно-государственных и квазигосударственных образований. Такой переидентификации может способствовать формирование цифровых переидентификационных трансформаторов с утверждением соответствующих цифровых валют: криптомормона, криптонаваха, криптотехаса и т.п. И это все и так уже делается — в частности, создается криптоидентификация тибетцев, проживающих в иммиграции за пределами Тибета.

Hungryogrephotos Беспорядки в США

Указанное выше возможное взаимное уничтожение построено на механизмах консциентальной войны. И для выхода за пределы MAD нового поколения в качестве базиса новых российско-американских и международных отношений первым пунктом повестки переговоров в Женеве в целом требуется сделать запрет на применение друг против друга консциентального оружия.

К новому доверию между державами по архипелагам сотрудничества

Вместе с тем есть целый ряд уникальных предложений по взаимодействию, от которых Америка не сможет отказаться. Такие предложения, будучи заявлены в долгосрочной перспективе, тем менее в состоянии сразу же соединить определенные группы людей России и США в архипелаги сотрудничества, которые в совокупности образуют новую и позарез нужную всему человечеству геостратегическую инфраструктуру — инфраструктуру российско-американского общего дела следующих поколений.

Состав таких прорывных и миропреобразующих архипелагов не ограничен, список открыт. Здесь, в качестве примера, приведем лишь три таких возможных цели-проекта, понятных любому и закладывающих крепкий фундамент для совместного возведения архипелагов сотрудничества.

Первый сквозной проект — продление жизни значительных групп людей до 125 и более лет за счет преодоления рака и инфаркта. Это изменит само понятия человека, когда человек перестает быть существом, которое носит свое чело-лоб-лицо-личность всего лишь один век. В футурологическом залоге здесь уже скоро вместо человеков появляются челополуторавеки и челомноговеки. И Америка, и Россия могут «вывести» эту новую «породу» людей, «создать» к 2050 году, скажем, 10 миллионов челополуторавеков.

Второй проект — создание на Марсе города-пузыря с атмосферой и запуск эволюции в пузыре кооцерватов как предвестников искусственной жизни самостоятельно эволюционирующих марсоклонов.

Цитата из к/ф «Вспомнить всё». Реж. Пауль Верхувен. 1990. США Марс

И, наконец, третий проект — создание мульти-инфраструктуры (энергетика, сверхскоростной железнодорожный транспорт, телекоммуникации), соединяющей в единое новое целое Евразию и обе Америки благодаря созданию мульти-инфраструктурного моста-тоннеля через Берингов пролив. Именно подобная мульти-инфраструктура, взрывным образом влияющая на перетоки товаров, людей, информации и энергии, позволит всему миру перейти на водородный энергетический стандарт, управляя перетоками разных типов энергии с разной стоимостью.

Для реализации подобных проектов имеет смысл также создать цифровые деньги обратного отсчета — валюту Razvitie, деньги, которые определяют стоимость сегодняшнего земного производства продуктами возможного искусственного пред-бессмертия, новых имитационных форм жизни и глобально-планетарной инфраструктурной связности. Поскольку деньги обратного отсчета определяют стоимость всех сегодняшних производств и продуктов в соотнесении с будущими продуктами этого планетарного прорыва.

Суммируя: у президента Путина есть возможность распахнуть перед президентом Байденом подобную «красную» папочку стратегических планетарных целей. Поскольку только они, выступая форматами серьезного сотрудничества и действительного изменения планетарного человечества, являются единственной гарантией мирного существования России хотя бы еще 50 лет. Ведь на Земле нет ни одного миллиардера, который бы не хотел прожить 150 лет.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата

И эти запредельные стратегические цели должны обмениваться не на мусорные повестки, а на соглашение о запрете действий каждой из сторон на уничтожение другой.

О возможности, упущенной СССР и США 40 лет назад

Имеет смысл подробнее затронуть заповедную тему: реакцию СССР на стратегическую оборонную инициативу, выдвинутую в конце 1970-х годов в США Линдоном Ларушем и его группой и расколовшую 40 лет назад советскую элиту.

Первоначальная идея СОИ заключалась в синхронизированном сверхиндустриальном рывке США и СССР при сохранении разности идеологических систем.

В начале 1980-х группа Ларуша проводила переговоры с ответственными лицами в СССР с целью понять, есть ли здесь заделы по десяткам стратегических направлений как условие развертывания СОИ в качестве реальной программы сотрудничества. И советские ученые, среди которых были, в частности, генеральный конструктор системы «Скаляр» Побиск Кузнецов, гений высокоточного оружия Гвардейцев, советские лазерщики и многие другие, смогли убедить членов группы Ларуша, что СССР готов к согласованному стратегическому рывку. Однако советское руководство не восприняло данную инициативу, посчитав ее провокацией американцев и, более того, ловушкой, призванной вовлечь СССР в непомерные финансовые траты. А Линдон Ларуш потом написал статью «Андропов, принц Датский», считая советского генсека проводником неверия в инициативу совместного с США неоиндустриального рывка, неверия, развалившего в итоге СССР и приведшего к передаче мировой власти финансовой олигархии, для которой напугать (Рейкьявик) и соблазнить Горбачева было уже исключительно делом техники (премии мира, человек года и т.п.).

Сегодня ситуация во многом повторяется, образуя своеобразную симметрию инициатив наших дней и 40-летней давности. Мы опять стоим перед тем же самым замахом, но предлагать этот планетарно-индустриально-социальный, индустриально-антропологический стратегический рывок должна уже Россия. Если Линдон Ларуш стремился при помощи SDI СОИ заменить MAD, то мы сегодня должны постараться заменить опасность взаимно гарантированного консциентального уничтожения концентрацией на согласованном планетарном рывке.

Museras Линдон Ларуш

Именно планетарно-стратегическая социально-индустриальная инициатива Razvitie может и должна спасти мир. При этом русское Razvitie противостоит американскому девелопментализму, подчиненному финансовым показателям роста прибыли. Для американского девелопмента качественный рывок совпадает с экономическим ростом. А в соответствии с путинской идеей рывка — не совпадает.

Другое дело, что, сформулировав такую стратегическую социально-индустриальную инициативу, мы оказываемся перед необходимостью новой исследовательской знаниевой программы про Америку. Поскольку мы про Америку, зная обо всем, не знаем ничего — в том, что касается ее 50-летнего проектного стратегического потенциала, ее программ прорыва в 50-летней перспективе. То, что на слуху, к этому долгосрочному прорыву не имеет абсолютно никакого отношения. Более того, для этого и барабанится запредельная ерунда в фейсбуках и ютьюбах, пиарных заявлениях, чтобы скрыть подлинные контуры американского планетарного долгосрочного рывка. А действительно, каков он, в чем его контуры? Нужна специальная исследовательская программа американского глобального знаниевого проекта для организации сотрудничества с американскими планетарными стратегистами в 50-летней перспективе.

Сегодня, в отличие от Линдона Хермайла Ларуша-младшего, нам хорошо понятно, что основой рывка являются не критические технологии, а новая социальность на основе неоиндустриализации с опорой на прорыв в фундаментальном знании, что и составляет своеобразную платформу Razvitie с организацией новых геоэкономических и геокультурных полюсов генерирования общественного богатства в оппозицию к унылому росту ВВП. Всякое развитие приводит к экономическому росту, но отнюдь не всякий рост приводит к развитию.

Стратегисты доверия, преображающие мир

Указанная повестка переговоров выработана нами с позиции России как мирового планетарного игрока, способного к рывку и здесь и сейчас определяющего будущее мира. Это крайне сложная для ее занятия позиция и с необходимостью требует создания специальных групп стратегистов доверия, которые могут проектировать и выстраивать архипелаги сотрудничества, работая над долгосрочными гиперпроектами, создающими новую планетарную стоимость. То же самое касается и новой планетарной рамки международного сотрудничества в целом.

Как 40 лет назад была возможность заменить MAD при помощи SDI, так и сегодня у нас есть уникальный шанс предъявить Америке опасность взаимно гарантированного консциентального уничтожения — с тем, чтобы, введя мораторий на использование консциентально-идеологического оружия, сконцентрироваться на согласованном планетарном рывке.

RIA Novosti archive Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Женева. 1985

Для того, чтобы мир не распался на тысячи ценностных конфликтов и не сорвался в ядерное, ядерно-цифровое или цифро-экологическое безумие, кто-то обязан этот мир интегрировать. Кто-то должен связывать людей и институты, заинтересованные в созидании и миропреобразовании, создавать события выявления ценностей такой интеграции (аксиопрактические события), осуществлять эпистемическую и стратегическую разведку готовности к интеграции и доверию.

Это и есть сегодня геостратегический реализм. Только такой подход позволит рывком вырваться из марева мусорных повесток и угрозы взаимного уничтожения.