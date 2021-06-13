Украинский журналист Максим Назаров возмутился тому факту, что на Украине в ходе чемпионата Европы по футболу «Евро-2020» болели против сборной Российской Федерации. Об этом журналист 12 июня написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Во Львове на каком-то фестивале за каждый гол в ворота сборной россиян наливают пивас. В Киеве какое-то недотакси «Бонд» раздаст клиенту по 50 гривен за победу над россиянами… Не пойму одного — это какая-то особенная стадия дебильности или всё-таки крутой маркетинговый ход?» — задался вопросом журналист.

Заявление журналиста обсудили в социальной сети Facebook в комментариях к его записи. Многие комментирующие указали на сходство происходящего с некоей душевной болезнью, которую некоторые назвали русофобей.

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"Это тяжелая, продолжительная болезнь… болезнь страны… беда…» — пишет Григорий Г.

«Не верьте, если скажут, что всё это из-за того, что идет война и «оккупирован» Крым. Это как удобное одеяло, которым прикрывают опухоль мозга — русофобию. И даже если внезапно объявят мир на Донбассе и вернут Крым, русофобы не расстанутся со своей опухолью, она пустила корни. Понадобится полвека, чтобы искоренить в «онкобольных» ненависть ко всему русскому. Но многие умрут больными», — добавила Татьяна С.

«По-моему, ситуация такая же, как с православием. Основные борцы с УПЦ это не верующие, воцерковленные люди, а «атеисты киевского патриархата»… Также и в случае с футболом. Это не футбольные болельщики, это клинические русофобы», — отметил Сергей Т.

President.gov.ua Украинские раскольники

«Что поделаешь, «патриоты» ничего бесплатно не делают! А мы-то думали, они за «просто так» на митинги ходят…» — добавил Владимир Б.

«Этим они только подтверждают свою ущербность и неполноценность. Их только можно пожалеть…» — написала Luiza K.

«А свои победы так же отмечать будут, как чужие поражения?» — поинтересовался Yuriy L.

«Вышиванка головного мозга», — отреагировал Yura Z.

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"Такси «БОНД» — это такси нашего всеми «уважаемого» [депутата Рады, предлагавшего на форме сборной Украиныдорисовать регионы России] Лёшика Гончаренко…» — отметил Игорь Д.

«Медленно, но верно укрепляем комплекс собственной неполноценности. Скоро прибалтов догоним», — пишет Валерий Г.

«Печаль в том, что россияне, конечно, проигрышу своей команды точно не будут рады, но переживут… Сколько их было и будет тех матчей, а вот вменяемым украинцам жить с этими «маркетологами» и не просто рядом, а с их политикой. И, по-моему, это уже совсем не смешно, потому что дна нет», — добавила Марьяна С.

«Я вообще предлагаю каждый гол, пропущенный россиянами, считать голом, забитым украинской сборной», — написал Michael K.

«А сколько во Львове наливали, чтоб их мусор в свое время кто-нибудь вывозил?» — поинтересовался Oleg S., указав на проблемы с вывозом мусора и его утилизацией, которые имеются во Львове.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Сограждане украинцы, как же за вас стыдно! Жалкие любители халявного пива и прочих подачек, за что же вы так не любите футбол?! Как же вы достали своим показушным патриотизмом и жлобством!» — отреагировала Нинель Г.

«Если Галиция соберёт чемодан и уйдёт, у Украины ещё будет шанс выжить…» — написала Елена С.

«Это просто неудачники привлекают к себе внимание…» — считает Галина Д.

«Не надо искать в дупе (в переводе с украинского — в заднице. — М.Р.) мозга. Там другое», — подытожила Елена П.

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