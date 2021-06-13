Бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил в эфире украинского «Четвертого канала», что Киеву нужно разработать собственные ракеты. По словам украинского офицера, Украина не должна полагаться лишь на помощь НАТО, а создавать свое высокоточное ракетное оружие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп для ВСУ

«Мы всё равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские…» — сказал он.

Заявление украинского военного в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича в комментариях к соответствующей записи. Комментирующие не понимают, отдает ли себе отчет военный относительно последствий данной затеи?

СВ ДНР ИА Regnum Передача тел ВСУ. Морг. Донецк. ДНР. 2016

«Хотя бы до Урала»… А почему именно туда? Главное, чтобы они катапульт не изобрели. И да, нужно обязательно ввести новый налог «на разработку нового вида оружия», — написала Людмила Анатольевна.

«Развелось этих генералов как собак нарезанных. Раздавали звания направо и налево, без разбора», — отреагировала Людмила К.

«По ходу, именно к нему придут военнослужащие за задержанной зарплатой. Будет ли тогда до ракет?» — поинтересовался Андрей Г.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«И никому сама мысль войны с Россией не кажется абсурдной», — написал Сергей М.

«Ума нет, есть погоны!» — пишет Руслан С.

«А если, пока будут разрабатывать ракеты, из-за Урала раньше в Киев или Львов прилетит, то что делать? Генерал Романенко ничего не говорил?» — поинтересовался Иван Ч.

«Украина не оставляет попыток самоубийства…» — добавил Роман Н.

«Ну, это серьезный эксперт, врать не будет, надо прислушаться, считаю», — смеется Сергей С.

«Оно не долетит, а вот он — запросто. Когда поймают, полетит лес валить, здесь его полно», — отреагировал Виталий Х.

«Генерал-соросятник… Как лихо из этих уродов, которые когда-то присягали СССР, а теперь готовы лизать сапоги натовским «кураторам». Позорная штабная крыса, а не генерал…» — отреагировала Татьяна Т.

«Ещё один, которого в дурку пора определять», — подытожил Дмитрий К.

Читайте также: Азаров назвал сроки возможной войны между РФ и Украиной

Напомним, ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева боевые действия продлились бы в течение не более чем одной недели.