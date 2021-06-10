Киев, , 09:31 — REGNUM В случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева, боевые действия продлились бы в течение не более чем одной недели. Такое мнение 10 июня высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne.

Как отметил Азаров, тему войны России и Украины «мусолит» нынешний украинский президент Владимир Зеленский и этим же занимался его предшественник — Петр Порошенко.

«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя», — сказал он

При этом бывший премьер-министр Украины добавил, что, по его мнению, боевые действия не могли бы в этом случае продолжаться дольше.

«Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности», — уточнил Азаров.

Также он указал, что украинские власти используют тему якобы имеющей место «российской агрессии» для того, чтобы оправдать проблемы в экономике страны и напомнил, что правительство Украины заложило военный сбор в проект бюджета до 2024 года.

«Значит все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией», — заявил бывший глава правительства Украины.

Кроме того, он уточнил, что главной причиной нынешнего бедственного положения на Украине стал государственный переворот (киевский майдан зимой 2013−2014 года — ред.), в результате которого США «привели к власти своих марионеток».

Напомним, зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что дискриминация русских на Украине — это удар по всему русскому народу в целом.