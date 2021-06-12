Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

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"Москва может себе позволить не работать от слова вообще! Вся страна на этот город работает!» — возмущается Елесей Е.

Многие пользователи отметили, что подобная новость стала для них разочарованием, которое, по сути, испортило праздник «День России». Граждане уверены, что стоило вводить ограничения в иное время.

«Вот и отметили праздник. Теперь люди должны сидеть и думать, не безработные ли они со вторника? До завтра Собянин потерпеть не мог? Или так и планировал праздник испортить?» — задаётся вопросом Полина М.

Некоторые комментаторы уверены, что больше всех данному объявлению оказались не рады руководители московского бизнеса, которым придётся вновь доставать из карманов дополнительные деньги для своих сотрудников.

mos.ru В московском метро

«И с каких шишей коммерческим организациям «сохранять зарплату», если никто на работу не выйдет?! Опять они там классно так придумали. Молодцы, блин!» — пишет Надежда Л.

Часть людей отмечает, что подобные ограничительные меры наносят серьёзный ущерб психике простых жителей Москвы, которые оказываются, по сути, запертыми в собственных квартирах.

«Собянин живёт во дворце и от нищеты не страдает. А как будут жить люди в железобетонном гетто? Что будет с их психикой, ему плевать. Только и делают, что издеваются над людьми и занимаются перебором бюджетных денег. Они провоцируют социальный взрыв к выборам?» — задаётся вопросом Абрам А.

Ряд пользователей напоминает, что московские власти уже заявляли об успехах в борьбе с коронавирусной эпидемией. Теперь получается, что зараза перехватила пальму первенства?

«Локдаун кам бэк! Помнится, как Собянин бил себя кулаком в грудину, что не будет ничего закрывать. Но, как мы видим, всё опять движется в эту сторону», — написал Костик Ш.

Нашлись и те, кто пришли к выводу, что пандемия коронавируса должна была бы уже оказаться под контролем российских властей, но инфекция почему-то всё равно распространяется.

Mos.ru В московской больнице

«Ну и что теперь? Локдаун навсегда? Больше никогда маски снять не сможем, и на работу ходить не позволят? Ну, сколько уже можно?! Либо победите пандемию, либо распишитесь в своей беспомощности!» — написал Олег Е.

Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своём сайте, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.