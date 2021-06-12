На уходящей неделе вся страна активно обсуждала трагедию в городе Лесном Свердловской области. Утром 10 июня автобус въехал на промышленную площадку комбината «Электрохимприбор». Погибли шесть человек, оказавшихся перед транспортом. Их придавило упавшим ограждением. Ещё несколько человек из числа пассажиров автобуса были госпитализированы. Одна из них позднее скончалась. Таким образом, погибших в этой катастрофе стало семь.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

11 июня в Лесном был день траура. Пострадавшим и семьям погибших пообещали материальную помощь. А тем временем следователи выясняют причины трагедии. Возбуждено три уголовных дела. Трое граждан задержаны, в том числе водитель. Экспертиза установила — он был трезв. И вроде как делал то, что нужно, — пытался остановить вышедший из-под контроля рейсовый автобус четвёртого маршрута и спасти пассажиров, их в салоне было около 50 человек. Всё ли он делал правильно и была ли у него возможность избежать столь масштабной трагедии, предстоит выяснить следователям.

Зато известно о роли кондуктора в уменьшении возможных последствий. Когда стало понятно, что автобус неуправляем, а водитель борется, то она призвала пассажиров держаться за поручни и сгруппироваться.

Sverdlovsk.sledcom.ru В Свердловской области погибло нескольких человек

Отметим, аварийные ситуации с общественным транспортом — не редкость для разных городов и регионов России. Одна из них произошла 13 июля 2020 года в самом центре Екатеринбурга. У рейсового транспорта отказали тормоза и он врезался в дерево. Пострадали две пассажирки. Трагедии удалось избежать чудом. Если бы не дерево, автобус мог выкатиться на набережную городского пруда, по которой гуляли десятки людей. Возможные последствия этого, думаю, можно не описывать.

Вечером 5 июня уже 2021 года авария произошла в Ярославле. Автобус 11-го маршрута врезался в опору освещения. Пострадали десять человек, в том числе водитель. Очевидцы считают, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Скорая помощь

Список аварий с автобусами можно продолжать и продолжать. Попадают в такие ситуации и другие виды общественного транспорта. 5 марта в Иркутске трамвай первого маршрута протаранил девять автомобилей. Отказали тормоза. А в Казани в октябре 2020-го трамвай снёс четыре автомобиля. К счастью, во всех этих случаях обошлось без погибших.

Авария в Свердловской области стала самой масштабной по количеству погибших и пострадавших. По крайней мере, в России за последние годы. При этом, судя по фотографии, автобус выглядит даже новее, чем «убитые маршрутки», которые курсируют в разных городах России. Автопарк муниципального предприятия Челябинска активно обновляют. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» город получит 150 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Что же касается частников, то к ним отношение ряда горожан скептическое, и это мягко сказано.

66.мвд.рф Полиция Лесного установила личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

«У нас в Челябинске пазики в сто раз старее, и не спишут, пока на ходу не развалятся», — считает Лариса П. в соцсети ВКонтакте. «Вы местные автобусы посмотрите, ни один ТО не пройдёт», — выразил своё мнение некий Гость на портале 74.ru.

А пользователь с ником Х считает, что зачастую техническое состояние автобусов проверяют на бумаге. Отсюда и возникающие аварийные ситуации. Прав он или нет, но проверять состояние вышедшего на линию транспорта, конечно, же, периодически стоит. Свердловский прокурор Борис Крылов уже дал своим подчинённым поручение привлечь сотрудников ГИБДД и вместе с ними проверить состояние транспорта и соблюдение в регионе транспортного законодательства.

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