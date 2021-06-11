Бывший глава украинского института национальной памяти, депутат украинского парламента Владимир Вятрович призвал игроков сборной Украины по футболу наколоть татуировку с бандеровским приветствием «Героям слава!» на своих телах. Об этом политик написал 10 июня на своей странице в социальной сети Facebook, отреагировав таким образом на требование УЕФА убрать с формы украинской сборной националистическое приветствие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древнейшая нация

«Предложение сборной: если запретят футболки с «Героям слава!», выйти на поле в такой форме», — написал Вятрович, добавив фотографию советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, на спине которого набита татуировка с трезубцем, мордой волка и надписью на английском языке «Слава Украине! Героям слава!»

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Некоторые комментирующие предложили в первую очередь сделать татуировки политикам, а лучше и президенту Украины. Кто-то отметил, что можно набить татуировку сразу на лбу.

«И желательно на лбу, дабы дурь каждого была видна издали, но Вятрович должен первым набить тату на лбу», — написал Евгений М.

«Сделайте все! Чтобы вас вообще за границу не пускали!» — призвал Костя К.

«А в случае чего выводить потом», — добавил Jakob L.

Gov.ua Владимир Вятрович

«Никому это не напоминает подростковую дурь, когда для самоутверждения нужно как-то выделиться, а поскольку выделиться нечем, начинаются всякие глупости типа одежды странной либо татух, бестолковые вещи, лишь бы как-то прикрыть свою никчемность? С одной стороны, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, с другой, достойно ли пытаться с ними соревноваться при такой неадекватности? Они же не смогут достойно проиграть, и даже выиграть достойно у таких не получится, если они уже поливают грязью оппонента», — отметил Konstantin D.

«А как они потом на клубнику и на стройки в Россию поедут, как?!» — задался вопросом Евгений Владимирович О.

«Сразу свастику надо делать», — добавил Александр А.

«Пускай Вятрович себе на лбу мишень набьет!» — призвал Эдуард С.

«Странные времена, однако. Видимо, скоро капец», — пишет Sergey P.

«Первым пусть сделает президент, вот тогда и посмотрим, насколько он патриот», — отметила Татьяна К.

Скриншот facebook Владимир Вятрович Фотография советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка с татуировкой на спине

«И желательно на задницу», — добавила Svitlana F.

«Татуировка — это второй паспорт. Колите, проще потом вас найти будет», — пишет Владимир Б.

«А прикиньте эти сделают, да еще и с ошибками, ну типа «Героям сала!!!» — иронизирует Александр Ц.

«Господи, когда же будет конец этому маразму…» — отреагировала Светлана М.

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Напомним, националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официально закреплены в украинском футболе.