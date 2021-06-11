Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ретрансляцию телеканала «Беларусь 24». В Госкомтелерадио объяснили, что в эфире телеканала демонстрировались запрещённые на Украине «аудиовизуальные произведения», а также фильмы с участием актёров, «угрожающих» национальной безопасности Украины. Кроме того, украинским чиновникам не понравилась передача «Панорама», в сюжете которой рассказывалось об участии членов незаконных украинских вооружённых формирований в попытке госпереворота в Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телецензура на Украине

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многих из комментирующих возмутило подобное решение. Люди также отметили, что ранее о том, что этот канал транслировался на Украине, не знали и не смотрели его. Также комментирующие указали на то, что украинской стороне потом не стоит удивляться ответным мерам со стороны Белоруссии.

«А вы вообще все каналы закройте, запретите ТВ. Во демократия!» — написала Галина К.

«Да закройте вы все, и конец мучениям. Оставить «Пятый» (телеканал, который принадлежит Петру Порошенко. — М. Р.) и «НТН». Было же раньше два канала. Все равно умные уже не смотрят, а преданные будут смотреть два канала. А, забыл, и «95 квартал» оставьте. Ну вот и все. Хорошо, счастливо, демократично. Опять же, хозяин не пугает. А пипл схавает», — добавил Сергей Г.

«Украина в самоизоляции. Очевидно ее руководителям так спокойнее. Дикари…» — отреагировал Александр Б.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевизор

«Интересно, а что такого мы могли нового узнать из «Беларусь 24», что мы по сравнению с ними в полной заднице?» — поинтересовалась Людмила А.

«Вот если бы могли, то, наверное, и солнце заслонили, чтобы не светило РБ и РФ, и воздух перекрыли бы, но не могут…» — отметил Владимир Р.

«А что они ещё могут, кроме запретов?» — спросила Людмила К.

«Посмотрим по интернету, в чем проблема?» — пишет Андрей Ч.

«Мы — идиоты. Нам не нравится Россия, нам не нравятся Франция и Германия в лице Меркель и Макрона, нам не нравятся Словакия, Венгрия и Румыния, нам все не нравятся. Мы — идиоты, и этим всё сказано, к сожалению», — отреагировал Сергій Р.

Jennifer Moo Свобода слова

«В интернете всё есть. Гос. каналы у нас лично смотрят уж совсем зомбированные. Самые ходовые — СТС, «Пятница», ТВ-6, ТНТ и «Рен ТВ» иногда», — написал Эд Н.

«Ну надо же что-то закрыть и «галочку» поставить», — отреагировала Svetlana G.

«А как они его на спутнике заблокируют?» — поинтересовался Сергей Т.

«Ух ты! Надо посмотреть этот канал. Что в нём такого. Ведь запретный плод сладок. Своего рода реклама каналу «Беларусь 24»…» — отметил Василий А.

«Остались только лживые каналы наших властей. Пусть хоть из себя вылезут, я больше не смотрю ТВ», — добавила Татьяна С.

«Не смотрел. Теперь буду просматривать для сведения», — пишет Вячеслав Ш.

«Это ж где можно было так нагрешить в прошлой жизни, чтоб в наказание родиться в этом дурдоме под названием «Украина»!» — написал Роман Я.

«А потом будут удивляться (некоторые и «сопли» распустят), чего Беларусь адекватно поступает к Украине за недружественные поступки к белорусам», — отметил Николай С.

«Нам не нравится «это», значит, «этого» не должно быть. И права выбора «этого» у вас тоже не будет. Потому что нам может не понравиться ваш «выбоp», — добавил Alekzandir Ch.

«Когда телевизоры запретят?» — задался вопросом Александр Р.

Напомним, отношения между Украиной и Белоруссией ухудшились после того, как Запад не признал результаты выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года. На выборах победу снова одержал Александр Лукашенко. После того как 23 мая 2021 года в Минске задержали бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией, украинская сторона закрыла для белорусских самолетов свое воздушное пространство и приостановила закупку электроэнергии.