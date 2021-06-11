Киев, 11 июня 2021, 10:13 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ретрансляцию телеканала «Беларусь 24». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Госкомтелерадио объяснили, что в эфире телеканала демонстрировались запрещённые на Украине «аудиовизуальные произведения», а также фильмы с участием актёров, «угрожающих» национальной безопасности Украины.
Кроме того, украинским чиновникам не понравилась передача «Панорама», в сюжете которой рассказывалось об участии членов незаконных украинских вооружённых формирований в попытке госпереворота в Белоруссии.
Напомним, ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь пожаловался в Госкомтелерадио на крупнейшие украинские телеканалы, в эфире которых якобы звучит слишком много русского языка.
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