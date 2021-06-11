Киев, , 10:13 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ретрансляцию телеканала «Беларусь 24». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Члены Национального совета на заседании 10 июня приняли решение изъять из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, телеканал «Беларусь 24», — сказано в сообщении.

В Госкомтелерадио объяснили, что в эфире телеканала демонстрировались запрещённые на Украине «аудиовизуальные произведения», а также фильмы с участием актёров, «угрожающих» национальной безопасности Украины.

«Была выявлена трансляция передач «Понять и обезвредить» с участием Олега Газманова, «Последний день» с участием ведущего Бориса Щербакова и «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам — 50» с участием Ольги Кормухиной», — отметили в ведомстве.

Кроме того, украинским чиновникам не понравилась передача «Панорама», в сюжете которой рассказывалось об участии членов незаконных украинских вооружённых формирований в попытке госпереворота в Белоруссии.

Напомним, ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь пожаловался в Госкомтелерадио на крупнейшие украинские телеканалы, в эфире которых якобы звучит слишком много русского языка.

Читайте также: «Языковой» омубдсмен Украины пожаловался на обилие русского языка в эфире